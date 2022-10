BETALINGSTRØBBEL: Produsent og daglig leder og deleier i 74 Entertainment, Kjetil Omberg (bildet) og hans forretningspartner Jørgen Storm Rosenberg, har havnet i en fastlåst strid om penger i forbindelse med innspillingen av storfilmen «Gulltransporten».

«Jentetur»-produsentene i pengekrangel

Produksjonsselskapet 74 Entertainment nekter å betale alle regninger for tjenester som er levert til storfilmen «Gulltransporten». Striden handler om flere hundre tusen kroner.

Nå har saken gått til inkasso og kan ende i rettssystemet.

74 Entertainment er for tiden kinoaktuelle som produsenter for filmen «Jentetur». «Gulltransporten», med Jon Øigarden og Axel Bøyum i to av hovedrollene, har planlagt premiere på Viaplay før jul. Filmen handler om den vågale transporten av 50 tonn gull fra Norges Bank i Oslo til utskiping i Molde i 1940.

Men nå murrer flere av tjenesteleverandørene til filmen som ikke har fått betalt fakturaer med forfall før sommeren.

VG har vært i kontakt med flere av dem, deriblant det private togselskapet Onrail.

– Vi kan bekrefte at denne saken er oversendt til inkasso. Dette er dessverre første gang Onrail har måttet gå til det skrittet, sier Henning Aandal i det private togselskapet Onrail.

– Vi hadde et bra og artig samarbeid der vi fraktet et damplokomotiv og jernbanevogner fra Hønefoss til Åndalsnes og tilbake, og kjørte veterantoget opp og ned Romsdalen i flere uker under filminnspillingen. Vi gleder oss til filmen, men jeg kan bekrefte at vi ikke har fått inn mer enn litt under halvparten av det som forfalt før sommeren,

– Hvor store summer er det snakk om?

– Det er noen hundretusener. Vi er ikke et veldig stort firma, så vi håper og tror at resten kommer inn når filmen nå lanseres før jul, sier Aandal.

Norsk Jernbaneklubb (NJK) har heller ikke fått betalt for utlån av historiske togvogner - det har heller ikke Norsk Museumstog (NMT) for utlån av det nevnte damplokomotivet. Per Frode Hove i NJK fremhever at dette er viktige midler for en frivillig organisasjon som har hatt lite aktivitet og inntekter etter pandemien.

– Men vi håper det går i orden, sier han.

Driftsutvalgsmedlem i Norsk Museumstog, Sven Marius Utklev Gjeruldsen, har forhandlet saken på vegne av NJK og NMT.

HOVEDROLLE: Jon Øigarden spiller hovedrollen i «Gulltransporten» som etter planen kommer på Viaplay før jul.

Han bekrefter overfor VG at det foreligger krav fra to driftsgrupper i NJK - Norsk Museumstog (NMT) og NJK Krøderbanen.

– Begge kravene forfalt til betaling for flere måneder siden, sier Utklev Gjeruldsen.

– Vi håper begge saker kan finne sin snarlige løsning, men slik situasjonen er nå, ser det ut til at NJK Krøderbanens krav dessverre vil ende i retten.

Utklev Gjeruldsen forteller videre at det nylig ble inngått et forlik for NMT som innebærer betaling av det vesentligste av det opprinnelige kravet.

En lignende enighet er partene ikke kommet frem til i forbindelse med NJK Krøderbanen.

– Det er her snakk om frivillige organisasjoner, og det er lagt ned et svært høyt antall frivillige arbeidstimer for å realisere denne filminnspillingen. Midlene denne filminnspillingen skulle generert ville blitt pløyd tilbake i vedlikehold av historisk jernbanemateriell, til nytte og glede for kommende generasjoner. Når disse midlene uteblir, skaper det utfordringer for forberedelsene til neste års driftssesong, sier Sven Marius Utklev Gjeruldsen.

Også hotellsjef Ola-Elias Åndal ved Grand Hotel på Åndalsnes bekrefter overfor VG at «det har vært noen utfordringer» knyttet til 74 Entertainments betalingsevne for mat og opphold under filminnspillingen, men har foreløpig ikke fullstendig oversikt over hvor mye han mener å ha krav på.

74 Entertainment har en lang liste av meritterte filmer bak seg ved siden av aktuelle «Jentetur». Selskapet eies og drives av Jørgen Storm Rosenberg og Kjetil Omberg.

– Det stemmer at disse du nevner ikke har fått betalt for sine fakturaer, skriver Jørgen Storm Rosenberg i en epost.

Han skriver videre at «det handler ikke om økonomi eller uvilje til å betale».

– Det bunner rett og slett i en uenighet om beløpets størrelse, som vi mener er alt for høy i forhold til det som er avtalt. Vi er i dialog med disse der vi jobber for å komme til enighet. Dialogen har pågått siden vi mottok fakturaene, og vi har tro på at vi snarlig kan komme til enighet og få betalt dem det gjelder, skriver Storm Rosenberg.

Direkte spørsmål om hvor store summer det er snakk om, samt om det er flere enn de som er nevnt i denne saken som har pengekrav inne hos 74 Entertainment, besvares ikke i eposten.

74 Entertainment opprettet datterselskapet 74 Gullbarrer AS i forbindelse med «Gulltransporten». Moderselskapet hadde et magert år i 2021 og fikk et resultat før skatt på minus 922.000 kroner.

Egenkapitalen gikk tapt og havnet på minus 352.000 kroner. Revisor anmerker derfor i årsrapporten at det «foreligger en vesentlig usikkerhet som kan skape tvil om selskapets evne til fortsatt drift».

– Filmen produseres i 74 Gullbarrer AS som er et selskap opprettet for dette prosjektet, slik de fleste filmer for tiden produseres. Så økonomien i 74 Entertainment har ingen påvirkning for prosjektet, skriver Jørgen Storm Rosenberg.