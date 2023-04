HOLLYWOOD-STJERNE: Jamie Foxx, her på en premiere i Los Angeles i 2021.

Akutt helsesmell for Jamie Foxx

Datteren til Jamie Foxx (55) skriver at de er takknemlig for bønner, men at faren nå er på bedringens vei.

Corinne Foxx skriver på Instagram at Jamie Foxx opplevde «helsekomplikasjoner» tirsdag, og at familien ønsker å dele det med omverdenen.

«Heldigvis, takket være rask handling og fantastisk omsorg, er han allerede på bedringens vei», skriver 29-åringen, som også er skuespiller.

«Vi vet hvor høyt elsket han er, og vi verdsetter bønner. Familien ber om ro i denne tiden», legger hun til.

Hva som skjedde, skriver ikke datteren noe om.

Ifølge Daily Mail og TMZ skal Foxx ha blitt hastet til sykehus i Atlanta tirsdag, der han for tiden spiller inn Netflix-filmen «Back in Action» med Cameron Diaz (50) og Glenn Close (76).

TMZ skriver at situasjonen da skal ha fremstått såpass alvorlig at flere av Foxx’ familiemedlemmer reiste til sykehuset.

Jamie Foxx har spilt i en lang rekke Hollywood-filmer. Best kjent er han fra 2004-klassikeren «Ray», der han fylte rollen som Ray Charles – og som han ble belønnet med Oscar for.

Tre år senere fikk Foxx egen stjerne på Hollywood Walk of Fame.

55-åringen er også kjent blant annet for rollen som Muhammad Ali i «Ali» og fra «Django Unchained», «Collateral» og «The Amazing Spiderman 2».