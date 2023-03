SHAZAM OG «GJENGEN»: I «Shazam! Fury Of The Gods». Fra venstre: Ross Butler, Adam Brody, Grace Caroline Currey, Zachary Levi, Megan Good og D.J. Cotrona.

Filmanmeldelse «Shazam! Fury Of The Gods»: Super-halvt

Vårens eneste noenlunde severdige superheltfilm.

SUPERHELTKOMEDIE

«Shazam! Fury Of The Gods»

USA. 9 år. Regi: David F. Sandberg

Med: Zachary Levi, Grace Caroline Currey, Adam Brody, Rachel Zegler, Lucy Liu, Helen Mirren

Intet tre vokser inn i himmelen, og i mars 2023 er det relativt mye som tyder på at superhelt-æraen på film omsider er på hell.

Det er for tidlig å sprette champagnebrus-korkene. Men Marvels «fase 5» halter (nye «Ant-Man And The Wasp: Quantumania» går dårlig, som fortjent), DC sliter med så mangt, filmer og TV-serier avlyses og skrotes til høyre og venstre.

Hvis så skulle være tilfelle – at superheltene er på vei tilbake til subkulturen, der de hører hjemme – ville det være gode nyheter for absolutt alle som er glade i film, og underholdning i sin alminnelighet. Populærkultur-industrien har påtvunget oss en diett bestående nesten utelukkende av Red Bull og Non Stop i godt og vel 20 år nå.

Det er ikke sunt, og det kan ikke fortsette.

OG NÅ – SUPER-LUNSJ: Zachary Levy og Helen Mirren i «Shazam! Fury Of The Gods».

Dette sagt, og mildt håpefullt hjertesukk unnagjort: Om du absolutt må se en superheltfilm denne våren, bør det være denne komedien. Den andre i sitt slag om 18 år gamle Billy Batson (Asher Angel), som ved å utbryte «shazam!» blir til en voksen superhelt (Zachary Levi) som for enkelhets skyld bærer det samme navnet.

Ja, og så brødrene og søstrene hans da, som samtlige bor under taket til to sympatiske fosterforeldre, og som alle kan gjøre seg voksne og supre når de føler for det. Denne filmen handler egentlig mer om Freddy Freeman (Jack Dylan Grazer) enn om Billy/Shazam.

Som den fullt utvokste superhelten Kaptein Allmektig (Adam Brody) er Freddy ikke bare super, men noe av en playboy også. Tenårings-utgaven er imidlertid en usikker nørd i stemmeskiftet, som nettopp har forelsket seg i den nye jenta på skolen, Anna (Rachel Zegler). Anthea – unnskyld, Anna – har sine egne hemmeligheter. De skal vi snart få ta del i.

EN LYSENDE STAV? KAN DEN VÆRE «MAGISK»?: Lucy Liu (til venstre) og Helen Mirren i «Shazam! Fury Of The Gods».

Hva det handler om? En «mytisk gudestav». «Det gylne eplet fra livets tre». En enhjørning og «Atlas’ tre døtre». En kuppel som legger seg som en osteklokke over Philadelphia, PA.

Du får se sjæl. Sjelden føler man seg så fjern som når man skal forsøke å rekapitulere handlingen i en superheltfilm.

Den svenske regissøren David F. Sandberg (från Jönköping, vetja!) viser gode takter i første halvdel. Esset han har i ermet, er at disse superheltene jo er helt vanlige ungdommer til daglig, og dermed ganske sjarmerende. På sitt beste mikser «Shazam! Fury Of The Gods» litt «Spider-Man» med en dose «Harry Potter», og da fungerer den fint.

«STOPP EN HAL!»: Rachel Zegler i «Shazam! Fury Of The Gods».

Men dessverre, dessverre. Altfor fort ender også «Shazam!» opp der alle superheltfilmer tilsynelatende «må» ende opp: I døllt dataanimert ødeleggelse, forårsaket av begivenhetsløse sammenstøt med trivielle CGI-monstre, hvori ingenting står på spill. Vi har sett det utallige ganger før. Og det er gledesløst, flatt, så til de grader på uinspirert autopilot.

OG DERRR GIR VI OPP, OG SENDER INN DEN DIGITALE DRAGEN: Scene fra «Shazam! Fury Of The Gods».

Men greit. «Shazam! Fury Of The Gods» er ikke dødskjedelig (som «Eternals», 2021), fornærmende (som «Wonder Woman 1984», 2020), jamrende idiotisk (som «Morbius», 2022) eller aktivt innholdsløs (som «Birds Of Prey: And The Fantabulous Emancipation Of One Harley Quinn», 2020).

Det er jo noe? Den første timen er som sagt helt grei. Og selv når den er på sitt mest trettende er det mange fjonge, velfriserte amerikanske mennesker å se på her (og ett britisk: Helen Mirren). Budsjettet fant sågar rom for et par minutter med Gal Gadot.

Faktum er imidlertid at «Shazam! The Fury Of The Gods» er nok en superheltfilm som hadde vært bedre om den ikke var en superheltfilm. Om ikke dét er et tankekors, så vet ikke jeg.