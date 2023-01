TRAGEDIE: En fortvilet Alec Baldwin utenfor politistasjonen i Santa Fe i oktober 2021, etter at skuddet fra hans pistol drepte en kollega.

Politiet har bestemt seg om «Rust»-tragedien: Alec Baldwin blir siktet

Alec Baldwin (64) siktes for uaktsomt drap etter skyteulykken på filmsettet i New Mexico.

Artikkelen oppdateres.

Det ble klart på en pressekonferanse politiet i Santa Fe holdt torsdag ettermiddag.

Også Baldwins kollega, våpenansvarlig Hannah Gutierrez-Reed, siktes for uaktsomt drap, melder Sky News.

Bakgrunn: Alec Baldwin skjøt og drepte filmfotograf

Statsadvokat Mary Carmack-Altwies og spesialetterforsker Andrea Reeb var de som meldte om beslutningen om å sikte de Baldwin og Gutierrez-Reed.

– Ingen hevet over loven

Carmack-Altwies forklarte at det er hennes oppgave å «sørge for rettferdighet for alle ofrene».

– På min vakt er ingen hevet over loven, sa hun.

– Alle har krav på rettferdighet, la hun til.

Filmstjernen Alec Baldwin var den som holdt i våpenet som ble avfyrt ved et uhell på filmsettet i Santa Fe i New Mexico i oktober 2021, og som drepte den 42 år gamle filmfotografen Halyna Hutchins.

Sky News skriver at regiassistent David Halls har inngått en avtale med politiet når det gjelder siktelse om uansvarlig bruk av dødelig våpen. Han slipper derfor rettssak, men skal ilegges straff og seks månederes prøvetid.

Etterforsker Reeb uttalte på pressekonferansen torsdag:

– Hvis noen av disse tre, Alec Baldwin, Hannah Gutierrez-Reed eller David Halls hadde gjort jobben sin, ville Halyna Hutchins vært i live i dag. Så enkelt er det.

DØDE: Halyna Hutchins mistet livet på settet.

Det er forblitt en gåte hvordan rekvisittvåpenet ble avfyrt, og ikke minst hvordan det var skarpladd. Baldwin har hele tiden bedyret at han er uskyldig i å ha forsømt seg på noe som helst vis.

Politiet konkluderte raskt med at hendelsen var et uhell, men de har etterforsket saken i 15 måneder – og hele tiden vært klare på at det kunne komme til å bli reist tiltaler.

Det ene søksmålet etter det andre er blitt sendt inn, parallelt med at politiet har hatt sin egen etterforskning gående.

Baldwin, som både var hovedrolleinnehaver og produsent for westernfilmen sammen med Rust Movie Productions, gikk så sent som i november i fjor til motsøksmål mot kolleger som hadde gått rettens vei mot ham og selskapet.

Hollywood-veteranen har snakket om den dramatiske hendelsen på TV:

Filmen kommer imidlertid til å bli laget ferdig på tross av den tragiske hendelsen.

«Rust»-produsentene inngikk i oktober i fjor forlik med Halyna Hutchins etterlatte. Avtalen går ut på at Hutchins’ enkemann overtar som eksekutiv produsent for innspillingen.

Statsadvokaten i New Mexico uttalte imidlertid til Reuters i fjor høst at forliket mellom partene ikke hadde noen betydning for eventuelle fremtidige siktelser i saken.

Før jul ble det opplyst at filmingen skulle gjenopptas nå i januar.