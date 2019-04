MISTET KONA: Kona til skuespilleren Démian Bichir, Stefanie Sherk døde i forrige uke. «Det er en ufattelig smerte», skriver han på Instagram. Foto: OConnor / AFF-USA.com / Starmax

Hollywood-stjernen mistet kona (37)

Démian Bichir er i dyp sorg etter at hans kone, den kanadiske modellen Stefanie Sherk, døde av ukjente årsaker 20. april. Hun ble bare 37 år gammel.

Nå nettopp







Bichir som er kjent fra «Che»-filmene, den amerikanske versjonen av «Broen» og «The Hateful Eight» offentliggjorde selv dødsfallet i en gripende Instagram-oppdatering onsdag, – Min engel og mitt livs store kjærlighet, skriver han blant annet.

Her skriver Bichir på vegne av familien at «det er med en ufattelig smerte jeg må annonsere at vår aller kjæreste Stefanie Sherk gikk fredfylt bort 20 april. Dette har vært den tristeste og tøffeste tiden i våre liv og vi vet ikke hvor lang tid det vil ta å komme over denne smerten».

Bichir og Sherk traff hverandre ifølge People i 2010. Hun medvirket blant annet i ektemannens først debutfilm som regissør, «Un cuento de circo & a Love Song». Paret hadde ingen barn sammen, men han har en datter fra et tidligere forhold.

Bichir oppgir ikke dødsårsaken på Instagram, men ber om respekt for at familien får sørge i fred.

Publisert: 26.04.19 kl. 05:06