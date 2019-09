GIFTER SEG: Aksel Hennie, her avbildet i skuespillerkollega Odd-Magnus Williamsons bryllup i 2015. Foto: Frode Hansen / VG

Aksel Hennie gifter seg i Italia til helgen

Superstjernen gir Karoline Hegbom sitt ja.

Etter det VG kjenner til skal Aksel Hennie (43) gifte seg til helgen med samboeren Karoline Hegbom (27).

At Hennie skulle gifte seg snart har ligget i kortene, i og med at Filmfestivalen i Haugesund sendte ut en pressemelding om at Hennie ikke kunne komme på en «Walk of fame»-avduking for drøye tre uker siden. Årsaken: Han var blitt kidnappet til sitt eget utdrikningslag.

Nå er det altså duket for bryllup i Italia.

VG har vært i kontakt med både Hennie og hans norske agent, Martin Braathen. Braathen ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger. Hennie har heller ingen kommentar.

Neppe veldig overraskende, men etter det VG forstår skal en rekke norske kjendiser være på gjestelisten, blant annet flere av Hennies kolleger fra tidligere filmer.

Hennie og samboeren Karoline Hegbom har et barn sammen, født vinteren 2018. Fra et tidligere forhold har Hennie en tenåringsdatter.

Hennie og Hegbom to har imidlertid holdt privatlivet unna offentligheten, og hun har aldri vist seg med ham på rød løper.

På premieren til «Mordene i Kongo» i fjor, var for eksempel Hegbom ikke å se på rød løper, til tross for at hun var til stede.

Hennie var nylig gjest i et bryllup selv. Han la ut bilde på Instagram fra bryllupet til regissør Joachim Rønning og Amanda Hearst for fire uker siden - på fasjonable Chateau Marmont i Los Angeles.

For øvrig deler han lite fra privatlivet på sosiale medier. I 2014 slettet han Facebook-kontoen sin for å få bedre tid til andre ting enn «bekreftelsessøken i sosiale medier». Senere slettet han også Twitter-kontoen sin, ifølge Se og Hør.

På Instagram deler han en del bilder av seg selv, men ingen av familien. Under mange av bildene skriver han imidlertid K+H+H, omkranset av hjerter, som spiller på forbokstaven i navnene til samboeren og barna.

I et intervju med Dagbladet Magasinet i fjor høst, i forbindelse med lanseringen av filmen «Mordene i Kongo», uttalte Hennie at han nok er en tydelig, men kjærlig, far.

– Jeg er opptatt av emosjonell verbalitet. At man kan prate om følelser og være ærlige. Å behandle andre dårlig har jeg nulltoleranse for, sier han i intervjuet.

I det samme intervjuet beskriver han samboeren, uten at hun ble omtalt med navn, som «et slikt menneske som jeg ønsker å være selv».

