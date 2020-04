MANO A MANO PÅ MARKEDSPLASSEN: Chris Hemsworth (til venstre) og Randeep Hooda i «Extraction» Foto: Jasin Boland / Netflix

TV-filmanmeldelse «Extraction»: Men action-B-filmen var ikke død

… den bare flyttet til Netflix.

«Extraction»

Amerikansk actionfilm

Netflix 24. april

Regi: Sam Hargrave

Med: Chris Hemsworth, Rudhraksh Jaiswal, Randeep Hooda, Golshifteh Farahani

Tyler Rake (Hemsworth) – bare navnet er macho – er din arketypiske «plagede» actionhelt. Svelger ned sine OxyContin med whisky rett fra flasken, har noe i fortiden som lukter tragedie lang vei, er egentlig ganske klar for å sjekke ut av dette livet, om han skal være helt ærlig.

Sønnen til en narkobaron, 14 år gamle Ovi (Jaiswal) er blitt kidnappet i Mumbai. Mistankene går umiddelbart til en konkurrerende narkobaron, Amir (Priyanshu Painyuli), i Dhaka.

«Dette er ikke utpressing, det er ydmykelse!», raser Ovis far (Pankaj Tripathi) fra fengsel, og bestiller prompte hjelp fra den mystiske leiesoldatorganisasjonen som Rake er tilknyttet.

FARLIG ER MANNEN SOM IKKE HAR NOE Å MISTE: Chris Hemsworth i «Extraction». Foto: Jasin Boland / Netflix

Vår helt, som jo ingenting har å miste, i og med at det ikke er så nøye om han mister livet, takker umiddelbart ja til oppdraget. Jobben er å hente ut gutten og få ham i sikkerhet. På vei mot målet må han ta livet av rundt regnet 200 mennesker, og ellers være på vakt for svikefulle sniker som lurer bak hver krik og krok, også blant de Tyler trodde han kjente.

Sam Hargraves debutfilm kunne ikke vært mer simpel og etter oppskriften. Som seg hør og bør en eks(?)-stuntmann, er den soleklart best i de brukbart koreograferte og forbløffende - til «TV» å være - voldelige actionscenene.

Vi snakker om en nesten «John Wick»-aktig «bodycount» her, samt en rekke biljakter og kjøretøy som eksploderer (heri opptatt et helikopter; budsjettet må ha vært OK).

«ALPHA MALE BONDING»: Rudhraksh Jaiswal (til venstre) og Chris Hemsworth i «Extraction». Foto: Jasin Boland / Netflix

Filmen faller nær sagt selvsagt fullstendig sammen i midten, der den ser seg nødt til å bli «følsom» og «hjertelig», og Rake og Ovi blir hverandres far- og sønn-erstatninger. Her avslører Hargrave seg som det han er: En dilettant.

Plaffingen, knivdrapene og eksplosjonene kommer takk og lov tilbake rundt 30 minutter før det er over, og de som liker vold på film, sånn for voldens egen skyld, vil finne 30-40 minutter med noenlunde tilfredsstillende atspredelse i «Extraction».

«SÅ SIER DU AT DU ELSKER HENNE, OG BEGYNNER Å GRÅTE ØMT»: Sam Hargrove (til høyre) instruerer Chris Hemsworth på settet til «Extraction». Foto: Jasin Boland / Netflix

Hemsworth er en helt OK nevekjemper, flink til å få filmjuling. Alle klisjeene vi kjenner fra actionfilmen satt til «den tredje verden» er til stede: Svette narkobaroner i møkkete hvite dresser, biljakter gjennom folkerike markedsplasser, farer i de mørke bakgatene. Alt det der.

Utover actionsekvensene er «Extraction» en produksjon som aldri ville ha kommet på skuddhold av en norsk kino, der ordentlig film fremdeles har en viss forrang (så vidt det er).

Men på en egen «strømme-TV»/Netflix-skala, der terningkastene er mindre verdt enn de ville vært på den normale kinoskalaen - og som i tillegg til dét igjen er nedjustert i forhold til unntakstilstand, og dertil hørende svekket kritisk sans – karrer den seg til en treer.

Så vidt det er.

Publisert: 24.04.20 kl. 12:02 Oppdatert: 24.04.20 kl. 14:32

