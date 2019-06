TV-PAR: Jennifer Aniston og Adam Sandlerpå premieren i Los Angeles 10. juni. Foto: O'Connor / AFF

Knallåpning for Jennifer Aniston og Adam Sandler

Aldri før har så mange latt seg lokke til en Netflix-film i løpet av premierehelgen.

Nå nettopp







De to veletablerte Hollywood-stjernene Jennifer Aniston (50) og Adam Sandler (52) spiller hoverdrollene i «Murder Mystery», den ferskeste originalfilmen fra strømmegiganten, som også er produsert av Sandler.

Over 30 millioner skuelystne fikk med seg mysteriedramaet de første tre dagene, melder Variety.

Det er rekord for Netflix, som selv har publisert følgende melding via sin komediekonto på Twitter:

13,3 av millionene stammer altså fra TV-titting i USA og Canada, mens godt og vel 17,4 millioner er seere fra resten av verden.

Ifølge en Netflix-talsperson må hver seer ha fått med seg minst 70 prosent av filmen for at det skal telle som en visning.

Til sammenlingning ble Netflix-filmen «Bird Box», med Sandra Bullock i hovedrollen, sett av 45 millioner i løpet av første uken i desember i fjor. Det var da rekord. Andre ferske Netflix-suksesser er «Triple Frontier» og «The Umbrella Academy», som begge er blitt sett av flere titalls millioner mennesker de første ukene.

les også Slik lokker NRK de eldre til strømme-TV

Netflix inngikk i 2015 en avtale med Adam Sandler om at han skulle produsere fire filmer for dem. I 2017 utvidet partene avtalen til å gjelde ytterligere fire filmer.

«Murder Mystery» handler om en politimann i New York, som reiser til Europa med kona for å finne tilbake til gnisten i ekteskapet. Tilfeldigheter fører til at de to ender opp med å bli mistenkt for drape på en gammel milliardær. Til tross for seerresponsen har filmen fått lunkne anmeldelser i hjmelandet.

les også Jo da, Jennifer Aniston drømmer om mer «Friends»

Netflix har tidligere bevist at de er villig til å satse sterkt på Aniston. For noen måneder siden bladde TV-kanalen opp svimlende 850 millioner kroner for å sikre seg rettighetene til å sende «Friends» i reprise også ut året. Hun figurerer også i den forholdsvis ferske strømmefilmen «Dumplin’», der hun i tillegg er produsent.

Sandler og Aniston har spilt mot hverandre tidligere – i 2011-filmen «Just Go With It», som fikk en skarve toer på terningen i VG. Under får du et tilbakeblikk på den slaktede filmen:

Publisert: 20.06.19 kl. 03:46