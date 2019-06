AMANDA: F.v.: Hans Petter Moland, produsent Håkon Øverås, «Harajaku»-regissør Eirik Svensson og produsent Corenlia Boysen. Foto: TORE KRISTIANSEN / VG

Molands film nominert til ti priser: – Blir j ... skuffet om ikke de vinner alle sammen

«Ut og stjæle hester» er nominert til hele ti Amandapriser. Regissør og manusforfatter Hans Petter Moland står for to av prisene selv.

Filmadaptasjonen av Per Pettersons suksessbok sikret seg flest vinnersjanser da de nominerte til Amandaprisen 2019 ble kunngjort på Filmens hus i Oslo onsdag formiddag.

«Ut og stjæle hester» fikk ti nominasjoner – i tet foran «Harajuku» med ni vinnersjanser.

BEGGE NOMINERT: Tobias Santelmann og Jon Ranes i «Ut og stjæle hester». Santelmann er Amanda-nominert for rollen i «Mordene i Kongo». Foto: 4 ½ / Nordisk Film

Filmen er blant annet nominert for manus, regi, foto, originalmusikk og mannlige hovedrolle samt birolle.

– Det er utrolig hyggelig. Alle de som er nominert har gjort en fantastisk innsats, så jeg blir j ... skuffet om ikke de vinner alle sammen, sier Moland til VG med et stort smil.

Han har tidligere vært nominert til Amanda i kategorien Beste film tre ganger: For «Kjærlighetens kjøtere» i 1996, da han også vant, for «Aberdeen» i 2001 og for «The Beautiful Country» i 2004.

VINNERE: F.v.: Stellan Skarsgård, Hans Petter Moland, Jon Ranes, Danica Curcic, Bjørn Floberg og Tobias Santelmann på filmfestivalen i Berlin, der «Ut og stjæle hester» vant Sølvbjørnen for foto. Foto: HANNIBAL HANSCHKE / REUTERS

– Jeg hadde aldri trodd jeg skulle tilbake til Haugesund. Det virket som hver gang man kommer til Berlin, blir det ikke Amanda. Men det er veldig hyggelig! Sier regissøren.

«Ut og stjæle hester» sikret seg en Sølvbjørn for foto på filmfestivalen i Berlin.

Nominert for debuten

Jon Ranes (16) spiller hovedrollen som ungdomsutgaven av Trond i filmen, og ble nominert for langfilmdebuten.

– Det var veldig uventet. Det føles utrolig bra at folk likte den så godt. Det er jo ganske utrolig at debutfilmen ble en hovedrolle. Jeg hoppet rett i det, kan du si, sier Ranes smilende til VG.

NOMINERTE: Preben Hodneland er nominert for hovedrollen i «Når jeg faller» og gratulerer her Jon Ranes med sin nominasjon på Filmens hus. Foto: TORE KRISTIANSEN / VG

– Hans nominasjon var så velfortjent! Jeg har sagt det hele tiden, men det er hyggelig at noen andre ser hvor fantastisk den jobben du har gjort er, sier Moland til Ranes.

I «Ut og stjæle hester» utspiller seg i ulike tidslinjer. Ranes spiller 15-årige Trond, Tobias Santelmann spiller farens hans og Stellan Skarsgård spiller den godt voksne Trond. Santelmann er Amandanominert for hovedrollen i «Mordene i Kongo», mens Bjørn Floberg er nominert for birollen som Tronds venn Lars i «Ut og stjæle hester».

– Det mest utfordrende var å bygge et troverdig far-sønn-forhold mellom Tobias og meg, forteller debutanten som for tiden i gang med innspilling av TV-serien «Atlantic Crossing».

– Første gang vi møttes, lenge før innspillingen, tilbød han å kjøre meg hjem. Det var litt utenfor byen og i rushtiden, så vi satt i bilen i godt over en time og snakket om alt og ingenting. Det hjalp på å bli trygge på hverandre. Tobias er også en veldig åpen og tilgjengelig person som gjorde det lett for meg, sier Ranes.

På Instagram roser Santelmann kollegaen.

«Gratulerer til alle nominerte, særlig my boy Jon Ranes for sin imponerende debut i «Ut og stjæle hester». Vi sees i Haugesund.»

– Blir det konkurranse dere imellom?

– Jeg må knuse ham, sier Ranes spøkefullt.

Han fikk seg også noen fysiske utfordringer med rollen som Trond: Tre dager på opptak ble tilbrakt i vann store deler av tiden, og han måtte lære seg å ri.

– Scenen i elven var fysisk utfordrende, og jeg gjorde flere stunts selv. Når dere ser meg bli kastet av hesten, var det fordi en annen hest skar inn foran hesten min. Det var halvveis ekte, sier 16-åringen.

