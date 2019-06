KAN VINNE: F.v. Ines Høysæter Asserson og Fay Wildhagen. Ines er nominert for Beste kvinnelige hovedrolle og Fay for Beste originalmusikk sammen med Øyvind Mathisen, alle for filmen «Harajuku». Foto: Ingvill Dybfest Dahl / VG

Fay Wildhagen prisnominert på første langfilmforsøk: – Forvandlet livet mitt

Både musiker Fay Wildhagen (25) og skuespiller Ines Høysæter Asserson (18) ble Amanda-nominerte for sine respektive spillefilm-debuter med «Harajuku».

Filmen «Harajuku» med blant andre Ingrid Olava og Nicolai Cleve Broch er nominert til hele ni Amandapriser.

Ines Høysæter Asserson er nominert i kategorier Beste kvinnelige skuespiller for hovedrollen som Vilde, og Fay Wildhagen er sammen med makker Øyvind Mathisen nominert i kategorien Beste originalmusikk.

– Det er veldig stas. Da jeg satt på presentasjonen skjønte hvor mange filmer som kom i fjor, sier Wildhagen til VG.

Hun har skrevet musikk for kortfilmer før, men dette var første forsøk på spillefilm.

BIROLLER: Ingrid Olava og Nicolai Cleve Broch i «Harajuku». Foto: Nordisk Film

– Det er gøy å prøve noe nytt. Jeg har alltid vært glad i instrumentalmusikk, så det er gøy å eksperimentere!

I «Harajaku», en film om tenåringen Vilde som finner ut at moren har vært i en ulykke og derfor må kontakte sin biologiske far mens hun egentlig ønsker å rømme til Tokyo, har komponistene skrevet musikk til klipp. Eirik Svensson har regi på filmen.

Se traileren her:

– Først fikk jeg ti minutter med stemningsbilder og begynte å lage en stemning. Da jeg skjønte at de ville i en retning mer mot det elektroniske, ringte jeg Øyvind som har erfaring med film og TV. Etter hvert skrev vi til klipp, forteller hun.

– Dette er jo Eiriks ambisjon vi skal få fram lyd til. Det er uvant, for jeg har alltid gått etter min egen ambisjon. Det viktigste er at det funker for ham og filmen.

les også Nicolai Cleve Broch: – Jeg var drevet av frykt

Wildhagen likte opplevelse og har flere filmprosjekter på gang. Én av låtene i denne filmen, «Life of Pi», er skrevet opp mot hovedrolleinnehaver Ines Høysæter Asserson. Hun er nominert for rollen hun var 15 år da hun spilte inn. Nå fyller hun 18 om noen dager.

Asserson hadde en mindre rolle i «Skam» og har spilt i kortfilmer, men «Harajuku» var hennes spillefilmdebut.

SAMSPILL: Nicolai Cleve Broch og Ines Høysæter Asserson i «Harajuku». Foto: Nordisk Film

– Det skjedde jo mye i livet mitt utenom også i det tidsrommet, men innspillingen av filmen forvandlet livet mitt til noe utrolig kult, sier 17-åringen til VG.

Nå kommer en TV-serie hun har spilt i, «Nattens arvinger», på NRK. Den handler om vampyrerklaner i Europa som må samles for å overleve. Serien er et internasjonalt samarbeid mellom Nederland, Tyskland og Norge forteller skuespilleren.

– Jeg har vært veldig heldig som har fått en inngang via «Harajuku». Det føltes veldig trygt å vokse inn i det miljøet gjennom den.

Se trailer fra «Nattens arvinger»/«Heirs of the Night» her:

