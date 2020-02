FILM-BRÅK: «Kadaver»-piloten fra 2016, der dette bildet er hentet fra, og der skuespillere som Gitte Witt, Thorbjørn Harr og Erik Hivju stilte gratis, er nå utviklet til den første norske spillefilmen med premiere på Netflix. Ikke alle er fornøyde med det. Foto: Paal Audestad, Aftenposten

Føler seg frosset ut fra den første norske Netflix-filmen

Filmarbeider Anniken Aalbu (26) raser mot regissøren og det norske filmselskapet Motion Blur etter å ha blitt utelatt fra produksjonen av den aller første norske Netflix-filmen, «Kadaver».

Aalbu har nå tatt kontakt med advokat for å få det hun mener er sin rettmessige del av spillefilmen.

I november i fjor ble det klart at «Kadaver», ved regissør Jarand Herdal, hadde inngått avtale med Motion Blur og Netflix om å lage spillefilm – den første norske filmen med premiere på Netflix.

«Kadaver» er basert på en pilot med samme navn fra 2016, med kjente skuespillere som Gitte Witt, Thorbjørn Harr og Erik Hivju.

Ifølge Aalbu var det tre personer som finansierte piloten; regissør Jarand Herdal, Jens Hertzberg og Anniken Aalbu. De to første er med videre til spillefilmen, mens Aalbu ikke er en del av produksjonen.

Hun sier hun aldri fikk vite om avtalen før den var inngått.

– Jeg har gitt tre og et halvt år av livet mitt for at dette skulle bli en film, og jeg ønsker ikke å ødelegge noe. Tvert om, jeg har støttet Jarand hele veien og jeg unner ham en spillefilm, men ikke på bekostning av at jeg selv blir overkjørt og lurt, sier Aalbu til VG.

Jarand Herdal har ikke besvart VGs gjentatte henvendelser i denne saken. Espen Horn i Motion Blur sier til VG at Herdal er opptatt med opptak for tiden og at alle henvendelser i saken skal gå til ham.

– Jeg er ikke interessert i å jobbe gratis for Herdal. Hvorfor skulle jeg – som produsent på kortfilmen – investere i og jobbe med et prosjekt uten å få noe tilbake? For å fremme Herdals karriere, men ikke min egen, sier Aalbu.

Hun er for tiden bosatt i Los Angeles hvor hun jobber som produsent i underholdningsselskapet Cultivate Entertainment – for øvrig det samme selskapet som produserte den siste podkasten med basket-legenden Kobe Bryant før han og datteren ble drept i en helikopterulykke nylig.

Anniken Aalbu startet som innspillingsleder på «Kadaver»-piloten i 2016 og sier at hun først gikk inn med midler for å delfinansiere piloten sammen med Jarand Herdal og Jens Hertzberg, og at hun dermed rykket opp som executive producer.

Senere gikk hun inn med mer penger som fikk prosjektet fullført, forteller hun.

SINT: Anniken Aalbu. Foto: Cultivate Entertainment

– Mitt eierskap til piloten utgjør 28,6 prosent. Jarand vil nå ha det til at mine penger var et lån, men det har aldri vært et lån. Min investering har alltid vært knyttet opp til om det ble spillefilm eller ikke. Hvorfor har jeg ikke fått pengene tilbake de siste tre og et halvt årene hvis dette var et lån? undrer hun.

I motsetning til andre nøkkelpersoner på «Kadaver»-piloten, ble det aldri skrevet noen kontrakt mellom Jarand Herdal og Anniken Aalbu.

– Vi samarbeidet jo videre om spillefilm-manus, så dette gikk litt på tillit for meg, sier hun.

– Uansett skulle min rolle som executive producer gitt meg en plass ved forhandlingsbordet, mener hun.

Netflix ønsker heller ikke å kommentere blant annet om de kjente til bakteppet for «Kadaver»-filmen da kontrakten ble inngått med Jarand Herdal og Motion Blur. Netflix’ norske pressekontakt, Sondre Ronander, henviser VG til Motion Blur, som for øvrig er deleid av våre internasjonalt renommerte filmregissører Espen Sandberg og Harald Zwart.

Horn skriver i en e-post at «det er beklagelig at det har vært misforståelser med Anniken Aalbu omkring hennes rolle i filmen».

– Vi har hatt flere samtaler med henne for å komme frem til en løsning, men det har ikke vært mulig å etterkomme det hun har krevet. Aalbu har ikke vært en investor i produksjonen av kortfilmen «Kadaver», og vi har skriftlig bekreftelse fra Aalbu på at det svært begrensede beløpet hun bidro med var et kortsiktig lån, skriver Horn.

FILMPAR: Her retter Motion Blurs Espen Horn på sløyfa til Harald Zwart under Fredrikstad-premieren på «Den 12. mann» i 2017. Begge har eierinteresser i Motion Blur. Foto: Gisle Oddstad, VG

VG har bedt Espen Horn om han har dokumentasjon på en slik skriftlig bekreftelse. I en ny e-post skriver Horn:

– Du kan be Anniken se på sine egne SMS-er og e-poster med Jarand i august 2018 om dette.

Anniken Aalbu avviser overfor VG at det finnes noen skriftlig bekreftelse i hennes korrespondanse med Jarand Herdal fra august 2018.

I forbindelse med at hun også har vært manuskonsulent for Jarand Herdal på «Kadaver» helt frem til senvinteren 2019, skriver Espen Horn følgende:

– Foruten noe uformell input hun delte om manuset, som ikke kvalifiserer til opphavsrett, har ikke Aalbu bidratt til manusutviklingen, og er derfor naturligvis ikke kreditert for filmen. Både Motion Blur og forfatter har gjentatte ganger prøvd å betale tilbake lånet.

Anniken Aalbu avviser Horns fremstilling.

– Horn har fraskrevet seg ansvaret siden første dag jeg tok kontakt, og han har ikke kommet med en eneste løsning, sier Aalbu, som sier at hun sitter på all dokumentasjon.

– Hadde de vært villig til å komme frem til en løsning, hadde dette vært fikset for lenge siden, hevder Aalbu.

På spørsmål om hva som skjer nå, er hun klar:

– Min advokat vil nå ta dette videre.

Publisert: 19.02.20 kl. 09:05

