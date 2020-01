FRA TOPP TIL BOND: Stjerneskuddet Billie Eilish, her fotografert under American Music Awards i november i fjor der hun vant to priser, skal synge den nye James Bond-låten, «No Time To Die». Foto: Jordan Strauss / Invision

Billie Eilish gjør den offisielle James Bond-låten

Det bekrefter artistkometen selv på sin egen Instagram-konto.

Det er LADBible som først meldte at den 18 år gamle «Bad Guy»-sangerinnen har fått æren av å stå for det prestisjetunge oppdraget å lage en tittellåt til den nye James Bond-filmen, «No Time To Die».

Billie Eilish var definitivt ett av årets aller største stjerneskudd på den globale pop-arenaen i fjor. Debutplaten «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» gikk til topps både i England og i USA.

Rekordene har stått for fall etter debuten, blant annet er hun nominert til seks Grammy-priser, og hun er den yngste artisten noensinne som har blitt nominert i de fire hovedkategoriene, blant annet årets album, årets låt og årets nye artist.

Grammy deles ut fra Staples Center i Los Angeles den 26.januar.

Deler av «No Time To Die» - som har premiere den 3. april - er spilt inn i Norge, noe som skaffet produsentene hyppige medieoppslag sist vinter.

Daniel Craig er som vanlig James Bond, mens den store skurken denne gangen spilles av Rami Malek, sist sett som Freddie Mercury i «Bohemian Rhapsody».

