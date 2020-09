EVIG SNØSTORM I UROLIGE SINN: Jessie Buckley og Jesse Plemons i «I’m Thinking Of Ending Things» på Netflix. Foto: Mary Cybulski / Netflix

Filmanmeldelse «I’m Thinking of Ending Things»: Og nå: Noe for nøtta

Glem «Tenet». Det er denne du skal klø deg i hodet med i høst.

DRAMA

«I’m Thinking of Ending Things»

USA. 13 år. Regi: Charlie Kaufman

Premiere på Netflix fredag 4. september

Med: Jessie Buckley, Jesse Plemons, Toni Collette, David Thewlis

Da han var en ung mann skrev Charlie Kaufman festlig sinnrike manus som ble til forbausende populære filmer med folk som Spike Jonze og Michel Gondy ved regi-roret («Being John Malkovich», 1999; «Adaption», 2002; «Evig solskinn i et plettfritt sinn», 2004).

Nå som han er eldre, og regisserer selv, er han mer krevende – og langt fra like morsom («New York i et nøtteskall», 2008; «Anomalisa», 2015). Også «I’m Thinking Of Ending Things», basert på kanadiske Iain Reids roman med samme navn, er en humørsyk film. Men du verden som den er noe å bryne pappen på.

NOE Å BRYNE PAPPEN PÅ: Jesse Plemons og Jessie Buckley i «I’m Thinking Of Ending Things». Foto: Mary Cybulski / Netflix

De ytre omstendighetene kunne ikke vært enklere. Det dreier seg om en mann, Jake (Plemons, fra «Breaking Bad») og en kvinne (Buckley, som vekselvis kalles «Lucy» og «Louisa», men som regel bare «ung kvinne», og som er maler, poet, servitør og kvantefysiker om hverandre, og dessuten skifter kåpe underveis) som har vært kjærester i seks uker, og som nå legger av gårde i en snøstorm for å besøke Jakes foreldre på landsbygda.

Vi vet at den unge kvinnen har planer om å avslutte forholdet, for det har hun – fortellerstemmen i filmen – fortalt oss innledningsvis. «Roadtrippen» – hvori Jake forsøker å konsolidere forholdet, og kvinnen synes å sakte, men sikkert forsvinne ut av det – oppleves som lang og ubekvem. Jake virker som en sindig, intelligent type. Men vi forstår at han er den unge kvinnen underlegen, intellektuelt sett.

VELKOMMEN I FAMILIEN!: David Thewlis og Toni Collette i «I’m Thinking Of Ending Things». Foto: Mary Cybulski / Netflix

Fremme på foreldrenes gård, skal det vise seg at disse, selv på en god dag, er nokså ko-ko. Da de to begynner å eldes foran den unge kvinnens øyne, for så å skifte alder og bli mange tiår yngre igjen, tenker vi at det den unge kvinnen ser, er en visjon av et liv med Jake som skremmer vettet av henne.

Ja, og så en god del mer. «I’m Thinking Of Ending Things» er et dypt cerebralt verk, en eksistensiell, metafysisk horrorfilm som fikk denne anmelder til å tenke tusen tanker i løpet av to timer og et kvarter. Tanker som på tilfredsstillende vis fortsatte å spinne lenge etter at den var over.

LAR MATEN METTE MUNNEN: David Thewlis, Jessie Buckley, Toni Collette og Jesse Plemons (fra venstre) «I’m Thinking Of Ending Things». Foto: Mary Cybulski / Netflix

At «I’m Thinking Of Ending Things» er mat for filminteresserte, er helt sikkert. Stemningen i bilen på vei til og fra barndomshjemmet, er pur David Lynch (spesielt «Lost Highway», 1997 og «Mulholland Drive», 2001). Scenene i huset får en til å assosiere til filmsurrealisten over dem alle – Luis Buñuel.

En film-i-filmen er signert … Robert Zemeckis! Og når praten på veien hjem kommer inn på John Cassavetes’ «Kvinne under påvirkning» (1974), begynner den unge kvinnen å lese – mekanisk, med en hard akademisk tone – fra Pauline Kaels anmeldelse av selvsamme film. Hvorpå samtalen utvikler seg til en meta-diskusjon om Kaufmans egen film (og kvinnesynet i denne, hm?).

OSCAR-KLASSE: Toni Collette i «I’m Thinking Of Ending Things». Foto: Mary Cybulski / Netflix

Det er plenty med gåter for alle andre å bite i også, store filosofiske spørsmål om identitet, kreativitet, erindring og hvordan mennesker former hverandre. Hvem er Jake med den unge kvinnen? Hvem er han uten? Hvorfor blir mennesker – de eneste dyrene som vet at de skal dø – par?

Det er komplisert og vidåpent for fortolkning, og det vil ikke være alle seeres kopp te. Selv ble jeg imidlertid som forhekset av «I’m Thinking Of Ending Things». Og Oscar-nominasjon til Toni Collette, hva? Trass i at denne ikke går på kino?

