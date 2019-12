FIKK JAKKEN TILBAKE: Olivia Newton-John poserer sammen med den legendariske skinnjakken fra «Grease». Foto: Rodin Eckenroth / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Solgte «Grease»-jakken for 2,3 millioner - fikk den tilbake

Kjøperen ville heller at Olivia Newton-John skulle beholde jakken, som egentlig hører med til hennes kjæreste minner.

Den legendariske skinnjakken var en av flere personlige eiendeler som kreftsyke Newton-John nylig solgte til inntekt for hennes kreft-forskningssenter.

En auksjon som innbrakte nesten 25 millioner kroner, skriver BBC.

– Helt fanatisk, utrolig generøst, sa en rørt Olivia Newton-John da hun fikk tilbake jakken.

Olivia Newton John ble første gang diagnostisert med brystkreft allerede i 1992. Nylig måtte gjennomgå behandling mot brystkreft i fjerde stadium, ifølge BBC.

– Denne jakken har ikke noe å gjøre i en millionærs klesskap. Det er mye viktigere at den kan være til glede for Olivia Newton-John, sa den anonyme kjøperen.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si, det er så overveldende, sa Olivia Newton-John videre.

Skinnjakken ble brukt i den legendariske sluttscenen hvor Olivia Newton John og John Travolta synger «You're the One That I Want» og «We Go Together».

Publisert: 11.12.19 kl. 22:15

