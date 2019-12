OMSTRIDT: Hugh Grant, her på EMMY Awards i Los Angeles i september i år. Foto: MARIO ANZUONI / Reuters

Hugh Grant etter kritikken: Fleiper om prostitusjonsskandalen

Filmstjernen Hugh Grant (59) er blitt beskyldt for rasisme etter at han støttet en Labour-kandidat. Han svarer med selvironi.

Den britiske skuespillerveteranen, kjent fra filmer som «Love Actually», «Bridget Jones» og «Fire bryllup og en gravferd», har måttet tåle hard skyts fra politiske motstandere etter at han holdt en tale til støtte for «brexiteer» Iain Duncan Smith (65).

Sky News skriver at Grant ble bombardert med spørsmål fra demonstranter, som beskylder filmstjernen for å støtte «et rasistisk parti».

Grant velger en spesiell måte å slå tilbake mot rasismeanklagene på. I et innlegg på Twitter natt til torsdag, trekker han frem den 24 år gamle skandalen, da han ble arrestert på Hollywood Boulevard med prostituerte Divine Brown (nå 50).

«Til mine kjære troll. Håper dette er oppklarende. Nå har dere mer tid til å bruke på mamma», skriver Grant ironisk under politiets arrestfoto av både seg og Brown (artikkelen fortsetter under):

Grant har over 485.000 følgere på Twitter, og reaksjonene har ikke uteblitt. De aller fleste applauderer stuntet.

Hollywood-stjernen har vist støtte for en rekke partier som jobber for å stoppe Boris Johnson fra å vinne nyvalget i Storbritannia om litt under to uker.

Johnson og Det konservative partiet har et massivt forsprang på meningsmålingene, og blir resultatet som målingen i avisen The Times viste forrige uke, vil Toryene få 359 plasser i Parlamentet – 68 plasser mer enn hovedrivalen Labour.

Grant mener at nasjonen står overfor en krisesituasjon.

– Vi har syv dager igjen før vi med all sannsynlighet, hvis vi skal tro på den veldig deprimerende meningsmålingen, vil bli styrt av Boris Johnson og en Tory-majoritet, og alt som følger med det. Inkludert en «hard brexit», som nesten uunngåelig vil bli etterfulgt av en «no deal brexit» om et års tid.

Grant er for øvrig aktuell i den nye filmen «The Gentlemen», som hadde førpremiere i London tidligere denne uken.

KONA: Hugh Grant er i dag samboer med svenske Anna Eberstein (37). Her er paret på premieren til «The Gentlemen» i London tirsdag. Foto: HENRY NICHOLLS / X06612

