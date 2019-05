VENNER: Taron Egerton (t.h.) ble godt kjent med Elton John da han forberedte seg på å spille artisten. Her er de på verdenspremieren i Cannes torsdag kveld. Foto: IAN LANGSDON / EPA

Taron Egerton på besøk hos Elton John: Tatt i å stjele mat om natten

CANNES (VG) Skuespiller Taron Egerton spiller Elton John i musikalen om stjernen. Før innspilling ble han invitert hjem til artisten en uke – og drakk seg full.

«Rocketman» heter filmen om livet til Elton John, fra hans barndom som Reginald Dwight til hans stigende suksess og påfølgende rusmisbruk og lavpunkt i livet.

Filmen hadde premiere på filmfestivalen i Cannes torsdag kveld, der Elton John og hans ektemann David Furnish, som er produsent på filmen, var til stede. Da Egerton og de andre skuespillerne møter pressen fredag ettermiddag, blir han minnet på at kameraene fanget opp at han gråt på slutten av premieren.

– Ja, ja. Jeg ble litt emosjonell. Det var en av de aller beste dagene i livet mitt! Filmen er ingen typisk biografi, men alle de fine ordene jeg har fått har gjort en ung mann fra Liverpool veldig lykkelig – og en 72 år gammel superstjerne veldig lykkelig, sier skuespilleren med et stort smil.

Han synger selv flere av Johns sanger i filmen, og tilbrakte mye tid med stjernen for å bli kjent med ham.

RØD LØPER: Fra venstre: regissør Dexter Fletcher, produsent Adam Bohling, skuespiller Taron Egerton, artist Elton John, produsent David Furnish, skuespiller Kit Connor og skuespiller Bryce Dallas Howard. Foto: Joel C Ryan / Invision / AP

Stjal mat hos Elton

– Å portrettere Elton er en enorm ære og et enormt ansvar. Omfanget av det er overveldende. Han er et globalt fenomen. Men jeg ble kjent med ham, og er stolt over å kalle ham en venn. For å forberede meg fordypet jeg meg i musikken hans – og tilbrakte mye tid sammen med ham og snakket om alt mulig. Du kan spørre ham om hva som helst – Elton forteller alt, sier Egerton og ler.

Han forteller også at han og kjæresten ble invitert hjem til Elton og David for å bo med dem en uke før filmingen skulle begynne.

– De inviterte oss inn i sitt liv. Jeg kom under huden på ham. En kveld ble vi ganske fulle, og jeg ble fersket av en sikkerhetsvakt i å stjele mat fra kjøkkenet tre om natten, sier skuespilleren leende.

John selv har vært avholds i 28 år.

I FILMEN: Taron Egerton som Elton John i «Rocketman». Foto: David Appleby / Paramount Pictures via AP

Frie tøyler

Både han og regissør Dexter Fletcher hevder artisten ikke la noen føringer for filmen.

– En av Eltons store styrker er at han ikke handler ut fra egeninteresse. Han ønsket å formidle livslyst. Det var ingen deler av historien hans jeg ikke kunne belyse, ikke noe mørkt hjørne han sa nei til å ha med. Han trakk seg tilbake og lot oss leke med det og fortelle historien, sier Fletcher.

– Mandatet var å fortelle en historie som var en feiring, men ikke å gjøre ham feilfri eller perfekt. Elton er et fantastisk menneske, men like fullt et menneske. Det er ikke mye som får ham til å rødme, og han er komfortabel med at vi forteller historien på vår måte, sier Egerton.

Gråt på premieren

Bryce Dallas Howard, som vi har sett i «Barnepiken» (2011), «Black Mirror» (2016) og «Jurassic World: Fallen Kingdom» (2018) spiller Johns mor, Sheila. Hun forteller sin opplevelse fra premieren:

– Å høre Elton gråte bare noen få seter fra meg var spesielt. Det er et privilegium å få hyllet noen mens de fremdeles er i live, sier hun.

Elton og Edgerton ga også en overraskende opptreden sammen på etterfesten for premieren på Carlton Beach, og sang nettopp «Rocketman».

I en video fra Paramount, gjengitt av Rolling Stone, forteller Elton John selv om opplevelsen av å se filmen om sitt liv i Cannes:

– For å være ærlig ble jeg helt overveldet. Jeg ble veldig rørt. Jeg gråt første gang jeg så filmen, og jeg gråt mye denne gangen.

Publisert: 17.05.19 kl. 16:00