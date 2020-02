«POPPE! POPPE!»: Herbert Nordrum i «nye» «Fjols til fjells». Foto: Stig og Stein Studio / Nordisk Film Distribusjon

Filmanmeldelse «Fjols til fjells»: Fjasete fjols

Overhodet ikke morsom, dessverre.

For mindre enn 10 minutter siden

KOMEDIE/FAMILIEFILM

«Fjols til fjells»

Norge. 6 år. Regi: Petter Holmsen

Med: Herbert Nordrum, Anette Hoff, Nader Khademi, Nils Vogt, Christian Skolmen, Hedda Stiernstedt

«Norske byggeklosser» ble en suksess i 2018, sannsynligvis fordi den var en barnevennlig «familiefilm» snarere enn en komedie. Det var selvsagt bare et tidsspørsmål før noen gravde opp nok en norsk årgangs-«klassiker» for – ahem – «nytolkning».

Offeret for den kulturelle gravplyndringen denne gang, er «Fjols til fjells», Edith Calmars fremdeles avholdte fjellheimskomedie fra 1957, med Leif Juster og Unni Bernhoft i de bærende rollene. (Det er ikke en nyinnspilling, dette her, men en sånn ullen «inspirert av»-greie).

I 2020 møter vi førstnevntes barnebarn, også han kalt kun «Poppe», spilt av Herbert Nordrum. Han er en påsketradisjonalist i nye tider, portier akkurat som bestefar, og drømmer om å én dag få penger nok til å rehabilitere det gamle Hurumhei-hotellet fra originalfilmen.

«SKULLE DET DUKKE OPP FLERE LIK ER DET BARE Å RINGE»: Nils Vogt og Herbert Nordrum i «Fjols til fjells». Foto: Stig og Stein Studio / Nordisk Film Distribusjon

Sjefen på hotellet vi faktisk befinner oss på, Blom (Vogt), er på sin side mer opptatt av å vinne «Årets påskehotell»-tittelen for femte år på rad, og går ikke av veien for å bestikke en korrupt journalist (Hjelmeland) for æren. Dette skjer før Blom plutselig faller død om om. Han hadde høyt blodtrykk, må vite.

Poppe og hans medsammensvorne Pia (Hoff) og Morten (Khademi) bestemmer seg for å gjemme liket i fryserommet, slik at Poppe skal kunne realisere sine sine hotellbestyrerambisjoner. Bare for en ukes tid, altså, det er ikke veldig vondt ment.

Om forviklinger følger? Ja, forviklinger følger. Om bare latter hadde fulgt etter, hadde alt vært såre vel.

NORSK MANN – OG KVINNE – I HUS OG HYTTE: Christian Skolmen og Janne Formoe i «Fjols til fjells». Foto: Stig og Stein Studio / Nordisk Film Distribusjon

De som svevde i den villfarelse at nye «Fjols til fjells» skulle bli en skarp satire om harry norske overklasseungdommer på after ski i Trysil eller noe annet matnyttig, kan herved slutte å drømme. «Fjols til fjells» er forblitt en gammelmodig farse, et sted mellom en uvanlig slapp forviklingskomedie på Dizze Showteater, «Mot i brøstet» og en middels lørdagskomedie på NRK.

Nordrum besitter de viktigste egenskapene for å gestalte Leif Justers barnebarn: Han er høy og tynn, med et magert, avlangt ansikt. Han er et hyggelig bekjentskap, i en film full av skuespillere som gjør det beste de kan med ett fattig, umorsomt manus.

ALVORLIG MANN I UMORSOM FILM: Bjarte Hjelmeland i «Fjols til fjells». Foto: Stig og Stein Studio / Nordisk Film Distribusjon

Typer introduseres i historien – noen Jesus-freaks fra teologisk fakultet, en sleip nikkersnordmann som bor i hytte uten strøm og vann, men stadig ønsker å låne vannklosettet på hotellet (Skolmen), vestkantungdommer som dunker høy listepop, en svensk «front office manager» (Stiernstedt), en lokal kyllingbonde. Ingen får noe morsomt å gjøre eller si.

Direkte vondt å se blir filmen ei – skuespillerne bidrar med en viss mengde av det som har holdt originalen levende i 63 år: Hjelpeløs sjarm. Det filmtekniske er OK ivaretatt, og det er et pluss at opplevelsen er kort: Én time og 27 minutter. Det er et minus at de siste 27 minuttene føles lange som et vondt år.

ALVORLIG STUND I UMORSOM FILM: Anette Hoff og Nader Khademi i «Fjols til fjells». Foto: Stig og Stein Studio / Nordisk Film Distribusjon

Problemene ligger i et manus som ikke var modent til å bli film, og som du ikke skal være mange månedene over åtte år for å finne det svært vanskelig å le av.

Som for å gni det inn avsluttes filmen med en kort «blooper reel» som understreker det åpenbare: At det var morsommere å være med å spille inn «Fjols til fjells» enn det er å se den.

«Tante pose» (1940) neste da eller?

Publisert: 19.02.20 kl. 12:34

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser