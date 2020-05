FILMIKON: Tom Cruise, her under innspillingen av den kommende «Top Gun»-filmen. Foto: Scott Garfield / Paramount Pictures

Tom Cruise vil filme i verdensrommet – med Tesla-sjefen

Hollywood-veteranen (57) er angivelig i samtaler med Elon Musk (48) og NASA om en historisk filmproduksjon.

For mindre enn 10 minutter siden

Filmnettstedet Deadline hevder å ha sikre og eksklusive kilder på at Tom Cruise vil servere publikum en actionfilm spilt inn i verdensrommet – i så fall den aller første i verden til å gjøre det.

Innspillingen skal ifølge rapporten skje i Tesla-gründer Elon Musks private romskip SpaceX. NASA skal også være involvert i Hollywood-planene, som må beskrives som i overkant spektakulært. Men så er Tom Cruise kjent for nettopp å sprenge grenser.

Det nye filmstuntet har han imidlertid til gode å kommentere.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

les også Elon Musk ble pappa: – Mor og barn har det bra

Det skal ikke være snakk om en ny «Mission Impossible»-film, og noe filmselskap skal heller ikke i skrivende stund ha koblet seg på eventyret.

Ifølge Deadline er prosjektet seriøst, men i en tidlig fase.

Tror på utenomjordisk liv

Cruise har tidligere uttrykt stor nysgjerrighet rundt mulig liv på andre planeter. I 2013 uttalte han i et intervju at han helt siden han var liten, har trodd på romvesener, og at han ønsket å utforske verdensrommet.

– Jeg kommer til å la et par andre mennesker teste det ut først, men når jeg drar, kommer det til å bli storartet, lød det fra skuespillerveteranen.

Coronaviruset har sørget for forsinkelse av to Tom Cruise-prosjekter – «Top Gun»-premieren og innspillingen av «Mission Impossible 7».

Publisert: 05.05.20 kl. 18:25

Les også

Fra andre aviser