Det norske Oscar-håpet: «Verdens verste menneske»-gjengen på plass

Skuespillerne Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie og Herbert Nordrum, samt regissør Joachim Trier og manusforfatter Eskil Vogt har ankommet Dolby Theater.

Der kan de i løpet av natten ta med seg to Oscar-statuetter hvis alt skulle klaffe.

«Verdens verste menneske» er nominert til beste utenlandske film og for beste originalmanus.

– Jeg vet at mange kommer til å være oppe sent for å se på, de kommer antagelig til å være oppe til fem om morgenen for å se hvordan det går, sier Trier til nyhetsbyrået AP på vei inn, på spørsmål om hvorvidt Norge følger med.

– Det er absurd, surrealistisk og vidunderlig samtidig å være her, nå, på ordentlig, legger han til.

– Gode filmer lages overalt, konstaterer regissøren på spørsmål om filmens opprinnelsesland.

– Det er bra for Oscar at flere rundt om i verden føler seg representert, mener han.

Reinsve får spørsmål av AP om sin rollefigur, Julie.

– Vel, min bestemor som er 84 føler seg også som Julie, svarer Reinsve.

– Også gutter jeg har snakket med gjør det. Jeg føler at mange relaterer seg til Julie og de andre karakterene. Jeg føler at mange temaer diskuteres i denne filmen, og det er viktig, legger hun til.

– Filmen resonnerer for flere aldersgrupper, sier Anders Danielsen Lie.

– Alle strever med identitet innimellom, og prøver å finne ut hvem vi er. For mange av oss er det en pågående prosess frem til vi blir gamle, utdyper han.

