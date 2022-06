HAR FÅTT KJÆRESTE: Skuespilleren Rebel Wilson (42) er ikke singel lenger.

Rebel Wilson røper kjærlighetsnyhet

Hollywood-stjernen Rebel Wilson (42) trodde hun så etter en Disney-prins. Nå har hun funnet kjærligheten med en kvinne.

Det røper den australske skuespilleren i et innlegg Instagram. Venner av skuespilleren har bekreftet til People Magazine at stjernen og hennes utkårede er i et forhold.

– Jeg trodde at jeg lette etter en Disney-prins, men det var kanskje en Disney-prinsesse jeg trengte hele tiden, skriver Wilson.

Den utkårede heter Ramona Agruma. Wilson skal ha møtt sin nye kjæreste gjennom en venn.

42-åringen har gjort seg bemerket i en rekke komedier. Hun jobber både som skuespiller og produsent. Best kjent er hun for roller i «Pitch Perfect»-filmene, «Bridesmaids» (2011) og «How to be Single» (2016). Wilson er opprinnelig juristutdannet og har bakgrunn som advokat, men solgte alt hun eide og dro til Los Angeles for å prøve lykken som skuespiller i en alder av 30.

For tiden er hun aktuell i Netflix-komedien «Senior Year» (2022).

Var bare venner

– Vi snakket sammen på telefonen i ukevis før vi møttes. Det var en fin måte å bli kjent med hverandre. Det var litt gammeldags på den måten – veldig romantisk, sier Wilson til People Magazine om det ferske forholdet.

Skuespilleren har vært åpen om at det var i seneste i en bransje der aldersdiskriminering av kvinner er brutal, men at hun ikke ville ha det ugjort og derfor tok sjansen.

Det siste året har Rebel Wilson fått mye oppmerksomhet for livsstilsendringer som har transformert utseende hennes. Selv begrunner hun utseendeendringen med behov for å leve sunnere og at helsen måtte komme først.

FULGTE DRØMMEN: Den tidligere advokaten Rebel Wilson solgte alt hun hadde for å følge skuespillerdrømmen i Hollywood. Her er hun fotografert på Vanity Fair-festen etter årets Oscar-utdeling.

Uflaks i kjærligheten

Skuespilleren har også delt at hun har gjennomgått en prosess der hun har styrket sin egen selvfølelse.

– Når du går gjennom prosessen med å finne mer egenverd, tror jeg at det du ønsker i en partner er opphøyet og det er fantastisk å ha noen som føler som en likestilt partner og være i et sunt forhold, sa Wilson.

Hun har ikke alltid vært like heldig med kjærligheten, ifølge seg selv.

– Det var ganger at jeg trolig godtok ting som jeg ikke burde ha gjort. Så det føles annerledes å være i et virkelig sunt forhold.

– Ingen var interessert i å gå ut med meg

I et intervju med People i mai innrømmet Wilson at hun blomstret sent på privatfronten, men at fordelen er at hun klarte å holde fokus på studiene og klarte å bli advokat. Å gå på date har heller ikke falt lett for stjernen:

– Det er ingen overdrivelse å si at ingen virkelig var interessert i å gå ut med meg, særlig i 20-årene mine, fortalte hun.

– Men det har på en måte gitt meg rom til å ha en fantastisk karriere og komme meg ut av Australia, dra til Amerika og ha suksess. Ville jeg ha klart å gjøre det om jeg var i seriøse forhold? I kjærlighetslivet var det sikkert meningen at jeg skulle blomstre sent.