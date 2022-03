ENGASJERT: Ashton Kutcher, her på en prisutdeling i Los Angeles for noen år siden.

Ashton Kutcher om russiske medier: − De lyver

Hollywood-stjernen Ashton Kutcher (44), som er gift med ukrainske Mila Kunis (38), er svært opprørt over det som nå skjer i Europa.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Amerikanske Kutcher har i årevis brukt sosiale medier, særlig Twitter, til å uttrykke seg om samfunnsaktuelle temaer. Nå er skuespilleren i harnisk over Russlands invasjon av Ukraina.

«Jeg støtter Ukraina», meldte 44-åringen fredag i forrige uke.

Tirsdag kom Kutcher med et nytt budskap han oppfordrer alle til å spre:

«Post for sosiale medier: hvis du kjenner noen fra Russland, så ring dem og fortell at deres medier lyver for dem», skriver han og fortsetter:

«Ukraina ønsker ikke å krige, de vil bare ikke styres av Putins regjering, og de vil ikke bli okkupert.»

Han deler samme melding på ukrainsk.

STJERNEPAR: Mila Kunis og Ashton Kutcher, her i Hollywood i 2018.

Informasjonen fra statlige russiske medier ut til befolkningen, skal være svært sparsom. Russiske medier informerer ifølge utenlandske medier ikke om tapstall på russisk side, og de sier at de ikke angriper sivile mål i Ukraina.

Det russiske medietilsynet Roskomnadzor har ifølge Reuters beskyldt ti uavhengige medier for å spre falske nyheter om invasjonen, og advart om at de vil «begrense tilgangen» til nettstedene deres. To nettsteder skal allerede være blokkert.

Brukere av sosiale medier verden over vier krigen mye plass, og skildringer fra Ukraina spres hyppig. «TikTok-krigen», er en betegnelse CNN bruker om fenomenet.

Kutchers jødiske skuespillerkone, Mila Kunis, flyktet fra Ukraina i datidens Sovjet da hun var syv år og har siden bodd i USA. Hun har to barn med Kutcher.

«Må Gud beskytte det ukrainske folket. Mine tanker og bønner er med dere», skriver Kunis på Twitter:

Internettsiden til det statlige russiske nyhetsbyrået TASS ble tilsynelatende hacket mandag, og selskapets forside var erstattet av fredsbudskapet:

«Vi oppfordrer dere til å stanse galskapen. Ikke send deres sønner og ektemenn til den visse død. Putin tvinger oss til å lyve og han setter oss i fare. Dette er ikke vår krig, la oss stoppe ham.

Kort tid ble meldingen erstattet av en feilmelding.