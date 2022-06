OPPGJØR: Johnny Depp og Amber Heard, her under rettssaken i Virginia.

Juryen har bestemt seg: Dommen mellom Depp og Heard offentliggjøres kl 21

Juryen har bestemt seg i rettssaken mellom Johnny Depp og Amber Heard, og dommen vil bli offentliggjort klokken 21 norsk tid.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Rettssaken om ærekrenkelser mellom Johnny Depp og ekskonen Amber Heard har fått mye oppmerksomhet i mediene de siste ukene. Rettssaken har gått for åpne TV-kameraer.

Dommer Peneny Azcarate gir advokatene tid til å komme seg til rettssalen. Johnny Depp vil ikke være til stede for domsavsigelsen, ifølge Deadline.

Verden har ventet i spenning på dommen, som kunne få en rekke ulike utfall.

Etter å ha overvært seks uker med vitnebeskrivelser og advokatinnlegg, vil det onsdag bli kjent hva juryen i Fairfox Circuit Court i Virginia landet på.

Da juryen på syv møttes til diskusjon dag nummer to, var de usikre på ett punkt – nemlig tittelen på den omstridte kronikken Heard skrev i Washington Post i 2018 – og som har vært stridens kjerne.

Tittelen lød: «Jeg snakket ut om seksuell vold – og fikk kjenne på vår kulturs vrede».

Dette spurte juryen dommer Azcarate om, og hun informerte da om at tittelen var en del av uttalelsen til Heard som skulle vurderes opp mot Depps søksmål.

Under rettssaken ble de diskutert hvorvidt det var avisen eller Heard som var ansvarlig for påstanden i tittelen.

Den betente rettssaken mellom Johnny Depp (58) og ekskona Amber Heard (36) sjokkerer og fascinerer en hel verden.

Hele verden har fulgt det betente rettsoppgjøret mellom eks-ektefellene, som bunnet i Depps sivile søksmål mot Heard for bevisst ærekrenkelse.

Depp krevde en oppreisning på 450 millioner kroner fra ekskona for «ødelagt liv og karriere», men Heard leverte motsøksmål på det dobbelte. Også hun har hevdet å ha fått omdømmet og karrieren lagt i grus fordi hun mener seg uthengt som løgner.

Rettssaken har tatt for seg begge søksmålene.

Gjennom direktesendinger fra rettssalen har alle skuelystne fått servert detaljer rundt det som skriver seg inn i historien som et av Hollywoods styggeste brudd.

Depps advokat Ben Chew søkte tirsdag retten om å få strøket én av de siste setningene i prosedyren til Heards advokat Ben Rottenborn, nemlig den som lød på at «den endelige dommen vil sende et signal til ofre for partnervold verden over».

Chew mente det var en avsporing som kunne påvirke juryen til å se bort fra «fakta i saken».

Dommeren forklarte da at det var for sent for henne å gripe inn, fordi juryen allerede var i gang med diskusjonen.

Opprinnelig var ni jurymedlemmer til stede under hele den seks uker lange rettssaken, men to av disse var bare reserve. Hvem disse to var, var det ingen som visste før retten ble hevet siste dag – heller ikke jurymedlemmene selv.

Etter at advokatene hadde holdt frem sine sluttprosedyrer fredag 27. mai, opplyste dommer Penney Azcarate hvilke to som kunne «tre av», og i stedet belage seg på å steppe inn dersom noen av de andre syv måtte fristilles.

Hvor store utgifter Depp og Heard har hatt på rettssaken, er ikke kjent. Hver av dem har hatt et kobbel av advokater. I tillegg har begge parter betalt en rekke eksperter innen alt fra psykiatri til digital fotobehandling.

Newsweek siterer jusekspert Manny Arora, som anslår at Depp totalt de siste tre årene har bladd opp over 50 millioner kroner bare i advokatutgifter og i tillegg nær tre millioner kroner for eksperter.

Arora mener at Heards utgifter på advokater er lavere.

– Jeg antar at hun har brukt om lag 30 millioner kroner på advokater og i underkant av to millioner kroner på ekspertvitner, sier han.

I retten har både Depp og Heard brettet ut hvordan kjærlighetshistorien endte i et kaos av voldsbeskyldninger og offentlig skittentøyvask.

Da Heard skrev kronikken i desember 2018, hadde det gått to år siden hun første gang fremsatte voldsanklager mot Depp. I retten har han stått fast på at det var Heard som var voldelig.

Historien og Johnny Depp og Amber Heard startet da de spilte mot hverandre i «The Rum Diary» i 2009.

I rettssalen har begge vitnet om hvordan dette fuktige filmkysset utviklet seg til noe ingen av dem hadde sett for seg: