DRØMMEROLLEN: Peter Dinklage (52) spiller hovedrollen i den romantiske filmmusikalen «Cyrano».

Peter Dinklage om kjærligheten: − Forelsket i forelskelsen

Kortvokste Peter Dinklage (52) mener «Game of Thrones» har frigjort ham som skuespiller. Og gitt ham sjansen til å spille førsteelsker.

Av Silje Kathrine Sviggum

I et stort intervju med The New York Times forteller den fire ganger Emmy-prisvinnende skuespilleren om hvordan hovedrollen i den romantiske musikalkomedien «Cyrano» trolig aldri hadde skjedd om han ikke hadde fått muligheten til å vise bredden sin i «Games of Thrones».

– «Game of Thrones» var ikke egentlig et TV-show, det var livet mitt, sier Dinklage til avisen.

–Familien min var i Irland seks måneder i året i nær ti år. Du får dype røtter der, datteren min gikk på skole der. Hun fikk en irsk aksent fordi hun var sammen med små irske barn dagen lang.

FILMAKTUELL: Hovedrolleinnehaver Peter Dinklage (t.h.) med motspillerne Kelvin Harrison Jr og Haley Bennett på London-premieren til «Cyrano».

Nærhetsfrykt

I «Cyrano» – som har norsk premiere 11. februar – spiller 52-åringen karakteren Cyrano de Bergerac som blender alle med sin ordkunst og sverdkyndighet. Cyrano er overbevist om at utseendet hans gjør kjærligheten umulig. Han elsker Roxanne, en hengiven venn som er forelsket i en annen, mye fordi Cyrano hjelper vennen med å skrive kjærlighetsbrev.

– Jeg tror Cyrano er forelsket i forelskelsen, som så mange av oss er, men vi har samtidig ingen anelse om hva den innebærer, sier Dinklage.

HBO-STJERNE: Peter Dinklage ble superstjerne som Tyrion Lannister i HBO-serien «Games of Thrones».

For hva om Cyrano hadde fått den han elsket? Ville han og Roxanne begynt å irrigere hverandre? Elsker han Roxanne fordi han setter henne på en pidestall? Selv heller Dinklage mot å tro at det er slik. Mange ønsker ikke å komme for nært i kjærligheten, mener han, fordi det tvinger en til å også forholde seg til det negative.

Også Dinklage har vært kjær i ideen om kjærligheten, innrømmer han. Skuespilleren mener at det er et element av «Stormfulle høyder» (filmatisert roman av Emily Brontë, journ.anm.) ved kjærligheten når man er yngre, og bemerker at «Romeo og Julie» ikke ble skrevet for førtiåringer.

PRISVINNER: Peter Dinklage under Emmy Awards i 2018.

– Jeg var skyldig i å alltid falle for noen som ikke gjengjeldte følelsene, fordi det opprettholdt en avstand som er mer romantisk enn å komme for nær. Du faller for folk du vet ikke kommer til å gjengjelde følelsene, så det blir enda mer tortur, og du er ikke interessert i dem som er interessert i deg. Det er slik hjernen min fungerte fordi jeg var en selvsabotør da jeg var ung, sier Dinklage til The New York Times

Kjærlighet i elefantenes tid

Privat er han gift med manusforfatter Erica Schmidt som han traff for 18 år siden på besøk hjemme hos venner. Plutselig sa en av gjestene:

«De går med elefantene gjennom Queens-Midtown-tunnelen». Det viste seg at det var sirkus i New York og utenfor, i snøværet, gikk menangeriearbeiderne med sirkuselefantene gjennom Manhattan i en lang rekke.

– Det var som tatt ut av en vakker, fantastisk, uvirkelig, sprø, romantisk film. Ser du, jeg tenker alltid på filmer. Så det er den natten vi møttes. Den natten elefantene gikk gjennom Manhattan, forteller Dinklage til den amerikanske storavisen.

FANT KJÆRLIGHETEN: Skuespiller Peter Dinklage og filmforfatterkona Erica Schmidt fotografert på rød løper under Emmy Awards i Los Angeles i 2012.

Cyrano føler seg ikke verdt kjærligheten. Selv ble Dinklage oppdratt irsk-katolsk, noe han mener gjorde at han følte seg uverdig alt.

– Det er det denne filmen forhåpentligvis når inn til, følelsen av å ikke være verd noe som vi alle går gjennom.

I originalversjonen av «Cyrano de Bergerac» handler historien om en mann med stor nese. I «Cyrano» er nesen byttet ut med kroppshøyden, siden Dinklage er kortvokst.

– Hver gang jeg tar en rolle, tilnærmer jeg meg den ikke som en på min størrelse. Jeg tilnærmer meg den som et komplekst menneske av kjøtt og blod. Jeg blir spurt: «Hvordan føles det å spille en førsteelsker?» Det blir et samtaletema fordi vi fremdeles er bundet av klisjeer. Hovedandelen av romantiske hovedkarakterer har vært vakre, hvite mennesker i hundrede år nå.

Hyller avslutningen

Det blir som med fast food, mener Dinklage: Jo mer man spiser, jo mer vil man ha. Hans favorittfilmer har alltid vært dem som tok sjanser og utvidet grenser.

På 1990-tallet skal han ha sagt i et intervju at det han virkelig ønsket var å få spille en romantisk hovedrolle og få seg en kjæreste. Nå har han både kone og barn, og har fått rollen han drømte om.

Men berømmelsen har sin pris. Folk mener godt, understreker Peter Dinklage, men han misliker likevel når han ikke får gå i fred.

– Jeg er ikke et dyrehagedyr. Jeg er en person.

Skuespilleren tilhører ikke dem som mener at HBO-serien «Game of Thrones» burde fortsatt. Tvert imot synes han serien sluttet når den burde. Lærdommen er at ingenting er som man tror, påpeker han.

– Det var helt rett. Ikke mindre, ikke mer. Vi måtte slutte da vi gjorde det fordi showet var virkelig god på å bryte forutinntatte forestillinger. Skurker ble helter og helter ble skurker.