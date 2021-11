SKUESPILLER: David Gulpilil, her på en filmprisutdeling i Australia i 2015.

Filmstjernen David Gulpilil er død

Australske David Gulpilil ble 68 år.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Stjernen, kjent fra blant annet «Crocodile Dundee», «Australia», «Walkabout», «Charlie’s Country» og «Cargo», døde av lungekreft mandag, melder The Independent og en rekke andre medier.

Gulpilil, som opprinnelig het David Dalaithngu, var aboriginer og omtales som Australias mest kjente skuespiller fra landets urfolk. Han har høstet en rekke utmerkelser opp gjennom årene.

Han siste rolle var i «Storm Boy» i 2019. Da han fikk kreftdiagnosen kort etter, valgte han å legge all jobb til side.

– Ikonisk

Delstatsminister Steven Marshall sier i en kunngjøring.

– Det er med stor sorg jeg deler med Sør-Australias befolkning at en ikonisk kunstner er gått bort, en som var enestående for sin generasjon, og som var med på å skrive australsk filmhistorie og var en representant for aboriginer på filmlerretet.

Gulpilil var i tillegg en anerkjent utøver med musikkinstrumentet didgeridoo, og han skal ha spilt med både Jimi Hendrix og Bob Marley.

Filmstjernen sovnet inn i sitt eget hjem i Murray Bridge. Han etterlater seg kone og flere barn.