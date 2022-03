Oscar-akademiet lover at Will Smiths klaps vil få konsekvenser

Filmakademiets president hevder at Akademiets ledere var «opprørt og rasende» over skuespiller Will Smiths oppførsel under Oscar-utdelingen.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: Oppdatert nå nettopp

At Will Smith klapset til Chris Rock under Hollywoods største begivenhet, vil ikke gå upåaktet hen. Det lover Academy of Motion Picture Arts and Sciences, skriver NBC News.

TV-kanalen har fått fatt i et brev der filmakademiets president David Rubin og direktør Dawn Hudson uttaler at de er opprørt og rasende og at årets Oscar-show ble «overskygget av uakseptabel og skadelig oppførsel på scenen av en av de nominerte».

Ifølge de to vil det ta et par uker før det vil bli klart hvilken konsekvenser oppførselen vil få.

forrige



fullskjerm neste TOK KONEN I FORSVAR: Will Smith og Jada Pinkett Smith etter at han har returnert til salen. 1 av 3 Foto: BRIAN SNYDER / Reuters

Oscar-akademiet bekreftet mandag at organisasjonen hadde startet undersøkelser, men opplyste ikke om hvilken eller hvordan.

Smith vant prisen for beste mannlige skuespiller for tennisdramaet «King Richard», om oppveksten til Venus og Serena Williams og betydningen faren Richard Williams har hatt for deres suksess på tennisbanen.

Han unnskyldte oppførselen sin offentlig i en Instagram-uttalelse mandag.

– Vold i alle former er giftig og destruktiv. Oppførselen min under Oscar-prisutdelingen i går var uakseptabel og utilgivelig.

– En tid for helbredelse

Bakgrunnen for Oscar-dramatikken var at Chris Rock (57) spøkte om utseendet til Jada Pinkett Smith, som har hårsykdommen alopecia.

Tirsdag ettermiddag publiserte hun et kort innlegg på Instagram:

– Dette er en tid for helbredelse, og jeg er her for det.

Det fremgår ikke av innlegget om uttalelsen dreier seg om helgens drama som har skapt overskrifter verden over.

Splitter Hollywood

Hollywood har nå delt seg i to leirer: Dem som hyller Will Smith for å forsvare sin kone og dem som mener oppførselen hans setter en presedens som kan skade andre stand up-komikere.

Skuespiller Jim Carrey sier til CBS tirsdag kveld norsk tid at han ble kvalm av måten publikum reagerte på episoden.

Etter Smiths takketale da han vant prisen for beste mannlige hovedrolle, fikk han stående applaus.

FESTET MED FAMILIEN: Skuespiller Will Smith med konen Jada Pinkett Smith og deres felles barn Willow og Jaden, samt Will Smiths eldste sønn Trey fra et tidligere forhold på Vanity Fair-festen.

Chris Rock har avslått å anmelde hendelsen, ifølge Los Angeles Police Department. Han har så langt ikke kommentert hendelsen.