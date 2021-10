2014: Brad Pitt og Angelina Jolie på Oscar-gallaen mens de fortsatt var et par.

Brad Pitts anke i rettskrangel med Angelina Jolie avvist

Supreme Court i California kommer ikke til å behandle anken Brad Pitt (57) sendte inn etter at Angelina Jolie (46) fikk dommeren kastet. Dermed er barnefordelingssaken fortsatt uløst.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Jolie vant en liten seier i retten i juli, da hun fikk rettens medhold i å diskvalifisere den private dommeren eksparet selv valgte ut for over fire år siden for å håndtere den kompliserte krangelen om barnefordelingen.

Ankedomstolen i California bestemte at dommer John W. Ouderkirk ikke lenger skal brukes, fordi han har for tette bindinger til Pitt – noe Jolie hevder hun ikke var kjent med før avtalen ble inngått.

Må trolig begynne på nytt

Brad Pitt nektet for tette bindinger og anket saken gjennom et 87 sider langt dokument til Supreme Court i California. Onsdag bestemte retten at anken ikke skal behandles, ifølge USA Today.

Det innebærer et stort skritt tilbake i barnefordelingsprosessen som har pågått i over fem år. Hvis partene ikke kommer til enighet, og en ny dommer må settes inn, blir det for Hollywood-stjernene litt som «tilbake til start».

Pitt: – Teknisk formalitet

Brad Pitt sier til USA Today, via en ikke navngitt talsperson, at avvisningen er en «teknisk formalitet», og at den ikke fjerner det han beskriver som «overveiende bevis for hva som er best for barna».

– Vi vil fortsette å gjøre alt som er nødvendig i denne juridiske saken, sier talspersonen.

Jolies advokat, Robert Olson, sier til avisen at hans klient ønsker utfallet velkommen.

– Hun setter pris på at barnas beste ikke skal besluttes gjennom uetisk oppførsel, sier han.

Med barna på premierer

Jolie, for tiden aktuell i filmen «Eternals», farter i disse dager fra den ene røde løperen til den andre – og flere av barna er med.

Jolie og Pitt har seks barn, Maddox (19), Pax (17), Zahara (16), Shiloh (14) og tvillingene Knox og Vivienne (12). Siden eldstemann er myndig, gjelder rettsprosessen kun for de andre fem.

RØD LØPER: Angelina Jolie med fem av barna på «Eternals»-premiere i London onsdag denne uken. F.v.: Shiloh Jolie-Pitt, Zahara Jolie-Pitt, Vivienne Jolie-Pitt, Maddox Jolie-Pitt og Knox Jolie-Pitt

Hvordan eksparet praktiserer fordelingen i dag, er ikke kjent – heller ikke detaljene om hva Pitt krever. I utgangspunktet søkte han om delt omsorg, 50/50, men det nektet Jolie å gå med på.

Det er vanlig i Hollywood at superstjernene hyrer inn private dommere i forbindelse med skilsmisser.

Jolie informerte retten i mars i år om at hun hevder å kunne legge frem bevis for at Pitt var voldelig. Hun har også ønsket å la barna vitne, noe den nå kastede dommeren sa nei til

