I SJOKK: Alec Baldwin var tydelig preget av den fatale episoden da han skjøt Halyna Hutchins. Nå blir det antydet at noen på settet har sabotert våpenet som tok livet av henne.

«Rust»-tragedien: Antyder sabotasje

Advokaten til den våpenansvarlige under filminnspillingen av «Rust», der Alec Baldwin skjøt og drepte Halyna Hutchins, undrer seg over at det var skarp ammunisjon på settet.

Av Stein Østbø

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det er NBC News som melder dette. I et intervju med tv-kanalen kommer han med en teori som han riktignok ikke har bevis for.

– Hvordan kom ekte ammunisjon inn på settet, og hvem hadde det med seg? spør Jason Bowles, som er advokat for den våpenansvarlige på settet, Hanna Gutierrez-Reed.

Det var skudd fra Alec Baldwins rekvisittpistol som tok livet av den prisbelønte filmfotografen Halyna Hutchins (42).

– Det var en kasse der merket med løsammunisjon. Vi vet ikke om den skarpe ammunisjonen kom fra den kassen, men vi antar at noen har puttet den oppi denne kassen, sa Bowles under intervjuet.

Han påpeker videre at det har vært uro blant crewet under innspillingen av «Rust», blant annet på grunn av beskyldninger mot produksjonsselskapet om at de har brukt personer uten medlemsskap i en fagforening, men også på grunn av brist i sikkerheten rundt innspillingen.

Jason Bowles henviser blant annet til en episode dagen før den fatale skyteepisoden da en rekke crew-medlemmer forlot settet i protest. Han bekreftet i intervjuet at en arbeidsteori er at den skarpe ammunisjonen kan ha blitt passert i denne kassen i kaoset som oppsto under denne episoden.

– Noen som vil sabotere settet, noen som ønsker å statuere et eksempel, noen som ønsker å si at de er misfornøyde eller irriterte, kan ha lagt skarp ammunisjonen i denne kassen, ifølge Bowles.

Det har tidligere kommet frem at politiet fant rundt 500 patroner inne på settet. Dette skal ha vært en blanding av løsammunisjon og skarp ammunisjon.

Senest i går videreformidlet Alec Baldwin - som også er produsent på filmen - et flammende Instagram-innlegg fra et crew-medlem som forsvarer både arbeidsforholdene på settet og Baldwin som produsent.