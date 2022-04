SAKSØKER: Johnny Depp, her i retten i Virginia torsdag.

Dommeren forkastet vitne for Johnny Depp

Et av Johnny Depps sentrale vitner måtte torsdag forlate vitneboksen etter å ha innrømmet å ha sett videoklipp fra rettssaken.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Rettssaken i Fairfax County i Virginia, der Johnny Depp har saksøkt ekskona Amber Heard for ærekrenkelse, startet mandag. Allerede dagen etter ble de første vitnene kalt inn, deriblant Depps eldre søster.

Depp mener han er utsatt for falske anklager om mishandling, men Heard står fast på at hun ble utsatt for fysisk og psykisk vold mens de var gift. Om lag 100 vitner antas å bli kalt inn i løpet av de seks ukene rettssaken varer.

Torsdag ble kona til en av Depps nære samarbeidspartnere bedt om å innta vitneboksen – til Depps forsvar.

Kvinnen, Georgina Deuters, har også selv jobbet tett på Depp og Heard. Hun uttalte blant annet at hun ble tilbudt MDMA, et syntetisk rusmiddel med sentralstimulerende virkninger, fra Heard under bryllupet i 2015.

CourtTV sender rettssaken live, og plutselig kunne man se at saken tok en brå vending midt i vinteavhøringen. Heards advokater ba om å få snakke med dommer Penney Azcarate. Etterpå ba dommeren juryen å forlate salen.

Dommeren spurte så vitnet direkte om hun hadde sett noe innhold fra rettssaken tidligere i uken, noe som er i strid med vitnereglementet.

– Jeg har sett klipp på nettet, ja, svarte Deuters.

VITNE: Georgina Deuters før hun ble bedt om å forlate vitneboksen.

Dommeren spurte på nytt:

– Du har sett deler av denne rettssaken?

– Ja, svarte vitnet, synlig ukomfortabel.

– Så du har sett vitneavhør? spurte dommeren.

– Ja, jeg har sett klipp av det, svarte kvinnen nølende.

En advokat i salen, usikkert fra hvilken leir, begynte å stille et spørsmål, men dommeren avbrøt:

– Det hjelper ikke. Hun har sett vitneavhør.

Dermed ba dommeren vitnet høflig, men bestemt om å forlate vitnestolen.

MOTPART: Amber Heard i retten torsdag

– Retten stryker hele vitnemålet fra Georgina Deuters, sa dommeren da juryen kom inn igjen.

Juryen fikk klar beskjed om å se bort fra alt som det aktuelle vitnet hadde sagt når de etter hvert skal trekke en domsslutning.

CourtTV hadde eksperter med i sendingen som sa at dette var et tilbakeslag for Depps forsvar, men at juryen samtidig rakk å høre det de hørte – selv om det ikke kan legges til grunn for en dom.

Vitner kan ta med seg de de har av kunnskap fra før rettssaken startet, men ifølge reglene skal de styre unna avisdekning, TV-sendinger og andre steder der de kan få informasjon om rettssaken mens den pågår.

Hvordan Heards apparat plutselig ble gjort oppmerksomme på at vitnet muligens hadde sett klipp på nettet, er ikke kjent. Det er også uklart om vitnet i dette tilfellet visste at hun brøt reglene eller ikke.

DOMMER: Penney Azcarate har saken. Her i samtale med partenes forsvarere onsdag.

I stedet ble andre vitneavhør avspilt i retten, deriblant et med psykolog Laurel Anderson. Hun hadde både Depp og Heard i terapi da de var gift, sammen og hver for seg.

Andersons vitnemål, som ble tatt opp tidligere i år, gikk ut på at hun mente både Depp og Heard mot slutten av ekteskapet tydde til fysiske sammenstøt. Selv var psykologen aldri vitne til noe vold, men Heard skal ha hatt merker på kinnet ved én anledning.

Også Depps lege, David Kipper, ble avhørt digitalt. Legen snakket om deres arbeid for å få bukt med Depps rusmisbruk. Nettopp Depps misbruk av alkohol og narkotika har vært viet mye plass i retten de første dagene.

Hans advokater kjører imidlertid hardt på at det å være rusmisbruker, ikke er ensbetydende med å være mishandler.

Depp og Heard har ennå ikke selv inntatt vitneboksen, men amerikanske medier mener det kan skje til uken.

Depp var først ute med et erstatningskrav på 450 millioner kroner, fordi han påstår at Heard snakket usant om mishandling i et langt innlegg i nettopp Washington Post. Heards anklager går ut på at Depp mishandlet henne fysisk og psykisk i løpet av deres forhold.

Heard svarte med motsøksmål på dobbelt så stort beløp, og nå er også Depps krav oppe i nær 900 millioner kroner.

Depp hevder at ekskona har gått kynisk inn for å ødelegge ham og hans karriere. Han har tidligere beskrevet seg selv som «et lett bytte».

Ifølge Deadline føres rettssaken i Virginia, fordi det angivelig er enklere å få gjennomslag for saker som omhandler ærekrenkelse. Depp søkte om å føre saken der, også fordi Washington Post blir trykket i det området.