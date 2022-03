FILMYNDLING: Renate Reinsve på rød løper i Royal Albert Hall i London søndag kveld.

Joanna Scanlan kuppet BAFTA-prisen fra Renate Reinsve

Det ble ingen BAFTA-priser til Norge i London søndag kveld.

Joanna Scanlan (60) stakk av med prisen for beste kvinnelige hovedrolle for innsatsen i «After Love», og dermed ble Renate Reinsve (34) snytt for den gjeve hederen.

Det meldte Sky News og Vanity Fair før BAFTA selv har rukket å kunngjøre resultatet på TV – og på Twitter, der de kunngjør pris for pris i takt med TV-sendingen. TV-sendingen vises nemlig med nær en times forsinkelse.

VANT: Britiske Joanna Scanlan.

«Verdens verste menneske» stilte med flere vinnersjanser foran prisdrysset i regi av British Academy Film Awards – populært kalt BAFTA.

Norsk stjerne på rød løper: – Alle er så vakre her

Filmen kunne også vinne for «Beste ikke-engelskspråklige film». Den hederen gikk i stedet til japanske «Drive My Car».

I tillegg var Ida Melum, masterstudent i London, nominert i kategorien «Beste britiske animert kortfilm» med «Night of the Living Dread». Hun vant heller ikke.

Prisen for beste film gikk til «The Power of the Dog, som til tross for favorittstempel og kritikerros også har skapt stor misnøye. Will Smith vant for beste mannlige hovedrolle for sin innsats i «King Richard».

Reinsve og Joachim Trier (48) stilte festkledde opp i Royal Albert Hall over fire timer før filmprisutdelingen startet.

MinMote: Les mer om Reinsves kjolevalg – og se de andre stjernene

Reinsve tok seg også tid til å posere for fans som hadde samlet seg utenfor lokalet.

«Intet mindre enn perfeksjon fra fantastiske Renate Reinsve», skrev BAFTA selv på sin Twitter under bilder av den norske stjernen før utdelingen:

Den norske filmdronningen, for anledningen iført luksusdesign fra Louis Vuitton, spøkte og lo da hun ble intervjuet under BAFTAs egen rød løper-sending.

– Jeg er så spent. Jeg er altfor spent. Dette er helt sprøtt, sa hun til reporter Tom Allen.

«Verdens verste menneske», som også er nominert til to Oscar, skriver norsk kulturhistorie nærmest daglig. Ifølge Kulturmeglerne, som promoterer filmen, nærmer den seg én million solgte billetter på verdensbasis.

Eventyret startet da Reinsve stakk av med statuetten for beste kvinnelige hovedrolle under Filmfestivalen i Cannes i fjor sommer. Siden har både hun og filmen seilt opp som favoritter i den ene rangeringen etter den andre.