26 serier du kan binge i hjemmekarantene

Sitter du i karantene? Frykt ikke, dette er tiden for å lese bøkene du fikk til jul eller få med deg et knippe serier av høy kvalitet. Vi har laget en liste som rommer noe for enhver.

Nå nettopp

For deg som vil grave deg ned i andre kriser enn den vi står i nå.

Kan sees på: TV 2 Sumo / Netflix (S01–07)

