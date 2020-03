SJOKKROSA: Christina Aguilera på premieren til «Mulan» i Dolby Theatre i Los Angeles mandag. Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP

Christina Aguilera: – Ringen er sluttet som moden kvinne

Christina Aguilera (39) gjør comeback med «Mulan» etter 22 år.

Nå nettopp

Den amerikanske popstjernen var iført rosa fra topp til tå – til og med hårtoppen var i knallfarge – da hun ankom Dolby Theatre mandag. Aguilera står nemlig bak balladen «Loyal Brave True», filmlåten til nylanseringen av Disney-klassikeren «Mulan».

Aguilera var bare 16 år da hun slo gjennom med «Reflection», filmlåten til den opprinnelige animerte «Mulan»-filmen. Iden nye filmen er det virkelige mennesker som vises på lerretet.

– Det er så fantastisk å føle at ringen er sluttet som moden kvinne, en som har hatt en strålende karriere så langt, og som nå kan ta med barna mine på denne «live action»-filmen, uttalte 39-åringen til «Entertainment Tonight».

Tilbakeblikk: – Stolt av å være verst

Aguilera er alenemor for en sønn på 12 og en datter på fem. De var imidlertid ikke med på selve premieren, fordi det krasjet med skole.

– Men de skal få se den. De har hørt musikken og har fulgt meg i studio. Det er herlig å kunne dele dette med mine egne barn denne gangen, sier hun.

les også Disney får kritikk for norsk «Løvenes konge»-versjon: – Jeg blir irritert

Sangstjernen presiserer at det er ekstra givende for henne å være med på noe som hun har så stor kjærlighet for, og som hun tror så mye på. Den nye filmlåten handler om målbevissthet, sårbarhet, styrke og utholdenhet - egenskaper hun selv alltid har snakket varmt om.

– Å være en kriger og en som kjemper, går som en rød tråd gjennom all min musikk i hele karrieren. Jeg er veldig glad for at jeg også nå får muligheten til å sette søkelyset på dette – i en så vakker film, sier Aguilera.

Hør låten her (artikkelen fortsetter under):

Aguilera startet karrieren som barnestjerne i Disneys «The Mickey Mouse Club». Hun platedebuterte året etter «Mulan» – i 1999 – og har siden gitt ut flere album. Platesalget skal være på over 50 millioner eksemplarer på verdensbasis. Blant hitlåtene kan nevnes, «Dirrty», «Genie In A Bottle», «Hurt», «Beautiful» og «Fighter».

Lest denne? – En bransje full av ulver

Popdivaen har spilt i flere filmer og figurert som dommer i «The Voice».

Husker du? Poserte høygravid naken

Nye «Mulan», der kinesisk-amerikanske Yifei Liu (32) spiller hovedrollen som krigerheltinnen, får norgespremiere 25. mars. Aguilera har angivelig også spilt inn en ny versjon av hitballaden «Reflection» for anledningen.

SELFIES: Christina Aguilera tok seg tid til fansen utenfor kinolokalet. Foto: MARIO ANZUONI / REUTERS

les også Christina Aguilera om «en bransje full av ulver»: – De snakket om brystene mine

les også Christina Aguilera ville synge – ble avvist

les også Sminkefri Christina Aguilera vekker oppsikt

Publisert: 10.03.20 kl. 14:15

Les også

Mer om Christina Aguilera Hollywood

Fra andre aviser