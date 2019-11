GJENSYN: Sven, Olaf, Kristof, Elsa og Anna er å finne i oppfølgeren til braksuksessen «Frost». Foto: Disney

«Frozen 2» satte publikumsrekord

«Frost»-fans har ikke «latt den gå» helt enda, den langt ettertraktede oppfølgeren til Disneys knallsuksess satte ny publikumsrekord for animasjonsfilmer i åpningshelgen.

Oppfølgeren til det frosne fenomenet belyste kinolerret over hele verden ved premièren i helgen. Toeren i «Frost»-serien håvet inn godt over 3,3 milliarder kroner i løpet av de første 48 timene, rapporterer Box Office Mojo søndag kveld.

Filmen er den mest sette animasjonsfilmen noensinne med premiere i november. Faktisk klatret den helt opp til en femteplass generelt på topplisten over filmer med première i november, og slo «Harry Potter og dødstalismanene del 1» ned til sjetteplassen.

Ser man bort fra sommerpremierene, hadde «Frozen 2» den beste åpningshelg for en animasjonsfilm i historien.

I oppfølgeren får vi et gjensyn med gjengen fra den første filmen, i tillegg til noen nye ansikter.

Se traileren til det andre kapittelet i Frost-serien under.

Stjerner med sterneplass

Hovedrolleinnehaverne i «Frost», Idina Menzel (Elsa) og Kristen Bell (Anna), fikk foreviget kjendisstatusen forrige uke, med avdukingen av sine egne stjerner på «Hollywood Walk of Fame».

Bell, som er mest kjent fra sine roller i seriene «Veronica Mars» og den aktuelle «The Good Place», spilte på lattermusklene til publikum under avdukingen, melder Today.

– Denne stjernen vil bare kjenne sin sanne verdi når, uunngåelig, noen blir ranet på den. Når offeret tviholder på vesken sin, og ransmannen skriker «la den gå!» Så ser offeret opp og sier «det er ikke hennes sang en gang!» Da, og bare da, vil jeg vite at jeg har klart det, sa en latterfull Kristen Bell forrige tirsdag.

Musikalstjernen Menzel, som i 2004 vant en Tony-pris for sin rolle i «Wicked», valgte heller en ydmyk rute.

– Jeg trodde aldri på en million år at jeg ville stå blant disse fantastiske navnene på dette fortauet. Jeg er ydmyket og beæret for å være her, og jeg skal prøve å ta inn dette øyeblikket og nyte det, for det er ingen andre dager enn idag, sa hun etter avdukingen på tirsdag.

FOREVIGET I SEMENT: Hovedrolleinnehaverne Idina Menzel og Kristen Bell avduket hver sin stjerne på «Hollywood Walk of Fame» sammen med ordføreren av Los Angeles forrige tirsdag. Foto: Charley Gallay / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Publisert: 25.11.19 kl. 16:41

