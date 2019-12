SINGEL: Brad Pitt, her på premieren til «Ad Astra» i Los Angeles i september. Foto: MARIO ANZUONI / Reuters

Brad Pitt blåser av rykter

Hollywood-stjernen (55) venner seg aldri til å lese om sine påståtte romantiske eventyr i mediene.

Det tok ikke lang tid etter bruddet med Angelina Jolie (44) i 2016 før det ble spekulert rundt at Pitt svermet for andre kvinner – den ene etter den andre. Også VG har omtalt en av de angivelige flammene.

Pitt er imidlertid singel. Det forsikrer han overfor New York Magazine.

– Jeg vet ikke hvor mange kvinner de sier at jeg har datet de siste to-tre årene, men ikke noe av det er sant, hevder han.

Den verdensberømte 55-åringen har vært i bransjen over 30 år, men likevel forteller han at han blir sjokkert hver gang han leser om det som skal være hans romantiske eskapader.

– Det er ikke det at jeg aktivt går inn for å unngå disse reportasjene, men jeg oppsøker dem ikke, sier han til avisen.

Endte i kattekassa

Pitt betrakter uansett avis- og bladskriverier som noe svært forgjengelig. Skuespilleren, senest aktuell i «Once Upon a Time in Hollywood», ble nemlig jekket ned noen hakk da han i starten av karrieren var en smule høy på seg selv.

Som fersk stjerne ble han nemlig intervjuet av storavisen USA Today – noe han var svært stolt over.

– To dager etter at artikkelen sto på trykk, besøkte jeg en venn av en venn. Inne på kjøkkenet kastet jeg et blikk ned på kattekassen, og der lå avisoppslaget med meg – under en kattebæsj. Det tydeliggjorde hvordan sånt funker, sier Pitt.

Han er imidlertid mye tryggere på seg selv i dag enn på 90-tallet – da alle skulle ha en bit av sex-symbolet.

– Jeg var ukomfortabel med all oppmerksomheten, så jeg tilbrakte mesteparten av tiden i skjul og røkte hasj. I dag er jeg ute og nyter livet. Folk flest er generelt veldig hyggelige.

Edru

Pitt sier han ikke lenger røyker hasj, og han har skrudd igjen korken på flasken. Hollywood-ikonet forklarte for en ukes tid siden i et bladintervju at han har lært av alle dårlige valg, og at han har tilgitt seg selv for sine feiltrinn.

I dag er han også et mye mer følsomt menneske enn før. Nylig skal han ha grått for første gang på 20 år.

– I den fasen jeg befinner meg nå, blir jeg mye lettere rørt. Rørt av barna mine, av venner og av nyheter. Bare rørt, rett og slett. jeg tror det er et godt tegn. Hvor det ender, vet jeg ikke, men jeg tror det er sunt, uttalte seksbarnsfaren.

