Filmanmeldelse «Prinsesse i røde sko»: Utseendefiksert animasjon

Du er bra nok som du er! (Men egentlig er det nok best å være slående, svimlende vakker.)

ANIMASJONSFILM/BARNEFILM

«Prinsesse i røde sko»

Sør-Korea. 6 år. Regi: Sung Ho Hong

Norske stemmer: Mathilde Storm, Erik Skøld, Scott Maurstad, Anders Bye-Nilsen, Sigbjørn Solheim

Man tager «Askepott» og fremfor alt «Snøhvit og de syv dvergene», og ellers litt herfra og derfra fra de gamle europeiske folkeeventyrene; dytter inn noe om legenden om Arthur og sverdet i steinen, tilsetter en stor dose «Shrek» (2001) og noen andre ting barn sikkert liker – troll, pariserhjul, slott, magiske trylleformler, vestlig popmusikk à la Disney Channel, en gigantisk trekanin som ligner mistenkelig på skogsdyret i Hayao Miyazakis uforlignelige «Min nabo Totoro» (1988) – og danderer med konfetti, romantikk og mettede farger.

Ut kommer «Prinsesse i røde sko», en sørkoreansk animasjonsfilm som riktignok er teknisk vellaget og til tider glorete pen å se på, men også heseblesende overivrig i sin mangel på anerkjennelse av begrensningens edle kunst.

FOR ANLEDNINGEN LUBBEN: Snøhvit i «Prinsesse i røde sko». Foto: Storytelling Media

Én annen og kanskje mer alvorlig innsigelse, er denne: At «Prinsesse i røde sko» bommer stygt på tidsånden, i alle fall den som rår i vår del av verden, i 2020.

Ja, selvsagt er filmen om en lubben prinsesse som blir slank og superpen når hun har på seg et par røde sko – samt syv små og «stygge» grønne dverger som blir staselige prinser når de blir kysset av den vakre utgaven av prinsessen – utstyrt med en «du er bra nok som du er»-moral.

DU BLIR HVA DU SPISER: En gigantisk trekanin, Merlin og en gulrot i «Prinsesse i røde sko». Foto: Storytelling Media

Problemet er bare at moralen føles så pliktskyldig, så innmari påklistret. «Prinsesse i røde sko» prøver kanskje, men evner overhodet ikke, å slutte å sverme for den magre Snøhvit med det hjerteformede ansiktet. Samt for Merlin, en av de små grønne, i sin høyreiste utgave, slik han fremsto før han ble forhekset, og fremdeles fremstår når ingen ser ham.

FOTTØY TIL BEGJÆR: Merlin og Snøhvit strever med skoene i «Prinsesse i røde sko». Foto: Storytelling Media

Ja, «Prinsesse i røde sko» virker lettere besatt av fysisk skjønnhet og fordelene det gir menneskene som besitter den. Aksepten for at det må være lov å leve også uten disse attributtene, må liksom hales ut av regissør Ho Hong. Og det er jo bisart nok i seg selv at dette er en asiatisk animasjonsfilm der alle karakterene har vestlige, hvite trekk.

Og de evinnelige popsangene? Elendige – og konsekvent malplasserte.

