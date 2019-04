FULL AKTIVITET: Pia Tjelta har alltid mange jern i ilden, noe som det siste året har gitt henne flere priser og prisnominasjoner. Foto: Thomas Andreassen

Prisdryss for travle Pia Tjelta - får internasjonal anerkjennelse

Pia Tjelta (41) vant nylig sin fjerde gjeve pris for rollen i Tuva Novotnys regidebut, «Blindsone» og kan stå foran sitt internasjonale gjennombrudd. Nå tar de to samarbeidet videre.

Nå nettopp







«Gigantisk i sin dedikasjon til rollen sin der hun når forbløffende høyder av dramatisk realisme».

Slik står det å lese om Pia Tjelta i The New Yorker denne uken. Det er Tjeltas rolle i «Blindsone» som har gjort avisens kritiker Howard Fishman imponert, slik han er av hele filmen.

les også Pia Tjelta og Oddgeir Thune vant filmpriser

– Det er jo veldig fint skrevet, og hele artikkelen hans er et grundig stykke arbeid - en fryd å lese, sier en glad Pia Tjelta til VG.

BESTEVENNINNER: Tuva Novotny og Pia Tjelta, her fra filmfestivalen i San Sebastian. Foto: Juan Herrero / EFE

Nå vil Pia Tjelta og Tuva Novotny jobbe videre sammen etter suksessen med «Blindsone».

– Tuva er jo en av mine beste venner, og det var ikke gitt at vi nødvendigvis skulle fungere så bra i en regissør-/skuespiller-konstellasjon, men det viste seg å være meget givende for oss begge. Vi fortsetter å jobbe sammen - hun er jo et «powerhouse» av ideer og skaperkraft, så akkurat hva neste felles prosjekt blir, er ennå ikke helt landet, sier Tjelta.

les også Pia Tjelta og Kåre Conradi: Først Ibsen, så «Lykkeland» og «Vikingane»

Og trolig blir det «holdt innad i kollektivet», som Tjelta sier, ettersom samboer Oddgeir Thune (40) også spilte i «Blindsone». Samboerparet - og tvillingforeldrene - fikk senest i mars hver sin Kanon-pris for rolleinnsatsen i filmen under Kosmorama i Trondheim.

Tuva Novotny mottok for øvrig pris for både manus og regi samme kveld. «Blindsone» fikk også Filmkritikerprisen 2019 som fjorårets beste norske langfilm, hovedprisen i København, samt FIPRESCI Award - kåret av filmkritikere fra over 50 land - i Gøteborg.

les også Pia Tjelta vant «Sølvskjellet» for beste kvinnelige skuespiller

Pia Tjelta fikk Filmkritikerprisen 2019 som årets beste skuespiller. I tillegg har hennes rolleinnsats i «Blindsone» blitt belønnet med prestisjetunge Silver Shell (sølvskjellet) under den internasjonale filmfestivalen i San Sebastian, en pris som kun Liv Ullmann - i 1988 - har vunnet før henne av norske skuespillere.

Alt dette gjør Tuva Novotnys regidebut til fjorårets store norske film.

Pia Tjelta sier at «Blindsone» og samarbeidet med Tuva Novotny for alltid kommer til å bli stående som noe helt skjellsettende for henne.

les også Pia Tjelta: Reddet av terapien

– Mest fordi det nok var den mest ekstreme innspillingen jeg har opplevd noengang. Jeg vet ikke om jeg kommer til å få oppleve en slik konsentrasjon og ekstremsport som nettopp realtid-formatet ga en gang til, sier Tjelta som i fjor også fikk Wenche Foss Ærespris med Rådet for psykisk helse for sin innsats i «Blindsone».

– Føltes rollen ekstra viktig på grunn av det den handlet om, mental helse?

– Ja. Tuva hadde ikke bare en visjon - hun hadde en misjon. Møtet med publikum har gitt meg opplevelsen av at prosjektet på en måte var større enn oss. Jeg er helt overbevist om at vi skal fortsette å prate om mental helse, og at vi skal fortsette å fortelle hverandre at du ikke er alene når livet er vondt. At det finnes hjelp å få. Dette er jo også noe som har endret meg og måten jeg er i verden på, sier hun.

les også Filmanmeldelse: Blindsone - Vondt, nært og fryktelig

PAR I SKUESPILL: Samboerparet Oddgeir Thune og Pia Tjelta fikk begge priser under filmfestivalen i Trondheim - Kosmorama - nylig. Sammen har de tvillinger på tre og et halvt år, mens Tjelta også har en voksen datter. Foto: Ingvill Dybfest Dahl

Sist helg opplevde Pia Tjelta også å bli nominert som beste skuespiller til Gullruten for sin rolle i NRKs «Lykkeland», en serie hun tidligere uttalt at hun elsket å gjøre. Nå er det klart at det blir en sesong to, til Tjeltas store glede.

– Jeg er så utrolig glad for at det ble en sesong to. Jeg gleder meg vilt til å gå inn i den store Lykkeland-familien igjen. Samarbeidet med Petter Næss og Mette Bølstad, som er et geni, er noe jeg virkelig ser frem til at skal fortsette. Det er så takknemlig å få et så enormt gjennomarbeidet manus i hendene, og Ingrid Nyman har utelukkende vært en glede å spille. Jeg elsket hvert sekund av den innspillingen, sier Pia Tjelta.

les også TV-anmeldelse «Lykkeland»: Med oljå på rette staden

Men nominasjonene stopper ikke der. En særs vellykket oppsetning i London i vinter med Kåre Conradi og Ibsen-kompaniets «Fruen fra havet» førte til at Pia nå er nominert til den prestisjetunge prisen The Offies (off West End Awards) som årets beste kvinnelige skuespiller i en hovedrolle. Stykket, satt opp av Marit Moum Aune, fikk ialt fire Offies-nominasjoner.

– Ja, hva skal jeg si? Det føles jo greit ellevilt - og en fin indikasjon på at vi fikk til noe bra med den forestillingen. Jo, jeg er dritstolt over en slik nominasjon, noe annet ville være å juge!

SUKSESS MED IBSEN: Kåre Conradi og Pia Tjelta opplevde stor suksess da de tok Henrik Ibsens «Fruen fra havet» til London. Foto: Frode Hansen

Pia Tjelta tar svært gjerne med seg Ibsen tilbake til London og lengter dit allerede, sier hun.

– Tida i London var helt spesiell og noe jeg kommer til å se tilbake på med veldig mye varme i hjertet. Vi jobba vettet av oss og fikk heldigvis veldig fine kritikker og spilte for fulle hus. Det var rett og slett helt magisk å spille der - et ekstremt lydhørt og velkomment publikum. Vi håper vi skal tilbake dit. Med Kåre (Conradi) sitt nitidige arbeid med The Ibsen Company, tror jeg at han kan få til hva som helst, sier Tjelta, som også er aktuell ved siden av Kristoffer Hivju i «Beck» på TV2 og i «Neste sommer» på TVNorge.

les også Amanda-vert Pia Tjelta: – Har fokus på ikke å kollapse

– Men alle disse prosjektene - på toppen av å designe din egen kleskolleksjon og være småbarnsforelder til tvillinger; hvordan får du tid til alt?

– Det ser kanskje voldsomt ut når alt kommer ut på samme tid, men jeg gjør faktisk bare én ting om gangen. «Blindsone» ble spilt inn i løpet av en uke i desember i fjor, og «Lykkeland» sommer og høst før det igjen. «Fruen fra havet» var tre intense måneder i London, og nå har jeg nesten to måneder fri før jeg skal på tilbake til Nationaltheatret og spille «Lille Eyolf» igjen, forteller Tjelta og trekker pusten:

– Så det finnes absolutt luker til kun å være spaghetti-plukkende mamma på alle fire hjemme på Tåsen. Vi har også veldig mye god hjelp i besteforeldre og øvrig familie. Vi er prisgitt familien vår, ja.

Publisert: 16.04.19 kl. 12:08