Massør som anklaget Kevin Spacey for seksuelt overgrep er død

Anklager var anonym, og hevdet at skuespilleren forgrep seg på ham for to år siden.

Mannens dødsfall er gjort kjent via rettsdokumenter gjengitt av The Hollywood Reporter.

Anklagerens navn og alder var ikke kjent. Dødsårsak er heller ikke offentliggjort. Kevin Spaceys advokater er informert om mannens «nylige bortgang».

Han jobbet som massør, og anklaget Spacey for å ha tvunget ham til å berøre skuespillerens kjønnsorgan ved to anledninger under en privat massasjetime i Malibu høsten 2016.

Spacey skal ifølge anklagen også ha forsøkt å kysse massøren, og forsøkt å berøre hans kjønnsorgan. Hollywoodstjernen skal videre ha bedt massøren utføre seksuelle tjenester.

Alvorlig

Anklagen ble formelt levert i september 2018. I mai ga en føderal dommer i California klarsignal til rettssak, og anklager fikk medhold i å saksøke anonymt.

For en måned siden ble massørens advokater og Spaceys forsvarere enige om veien videre til et rettsoppgjør som var forventet å vare i syv til 11 dager.

Spacey ser dermed ut til å slippe nok et rettsoppgjør.

Han har en rekke anklager om seksuelle overgrep mot seg, og ifølge flere amerikanske medier var massørens regnet som et av de potensielt mest alvorlige.

Anklage frafalt

En 18 år gammel gutt i Nantucket, Massachusetts, som tidligere beskyldte Spacey for å ha skjenket og forgrepet seg på ham, ville ikke lenger samarbeide med myndighetene. Den saken ble droppet i juli.

Massørens advokater hadde ytterlige to massører involvert i sin sak, som også angivelig hadde episoder med Spacey å vise til. Heller ikke disse ønsket å stå frem ved navn, og oppga frykt for sin sikkerhet og eksponering i media som årsak.

Ifølge The Hollywood Reporter kan massørens anklage teoretisk sett opprettholdes, dersom hans eventuelle arvinger ønsker dette. I så fall vil mannens identitet mest sannsynlig bli gjort kjent. Hans fravær vil angivelig gjøre det vanskelig å få Spacey dømt.

