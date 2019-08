SEIG: Brad Pitt som stuntmann Cliff Booth i «Once Upon a Time ... in Hollywood». Foto: Andrew Cooper / Sony Pictures / SF Studios

Brad Pitt (55) om kampscene: – Har blitt gammel

CANNES (VG) I «Once Upon a Time ... in Hollywood» spiller Brad Pitt en garvet stuntmann. Det kostet ham mye.

Brad Pitt og Leonardo DiCaprio (44) sitter ved siden av hverandre ved enden av et bord i et stort hotellrom i Cannes. Rundt bordet sitter drøyt ti journalister fra hele verden og snakker i munnen på hverandre for å få stilt stjernene sine spørsmål. Pitt snakker om en kampscene i filmen:

RØD LØPER: Margot Robbie, Leonardo DiCaprio og Brad Pitt på verdenspremieren i Cannes 21. mai. Foto: ALBERTO PIZZOLI / AFP

– Jeg måtte trene masse! Den gamle mannen har blitt langsom. Jeg måtte trene veldig mye for den slåsscenen, mer enn jeg tror min venn her hadde måttet gjøre, sier Pitt til VG og nikker smilende mot motspiller Leonardo.

Tate-drapene * Etter midnatt 9. august 1969 ble Sharon Tate og vennene Jay Sebring, Wojciech Frykowski og Abigail Folger drept i 10050 Cielo Drive. * Frykowski og Folger skal ha blitt knivstukket henholdsvis 51 og 28 ganger. Tate var knivstukket 16 ganger og Sebring ble skutt og knivstukket. * Drapspersonene brukte Tates’ blod til å skrive «pig» på ytterdøren. * 18-åringen Steve Parent ble skutt i bilen sin ved eiendommen, angivelig fordi han var på feil sted til feil tid. * Charles Manson og tilhengerne Tex Watson, Susan Atkins, Linda Kasabian og Patricia Krenwinkel, ble dømt til døden for drapene i 1971. Straffene ble senere omgjort til livstid. * Sharon Tate og ektemannen Roman Polanski holdt til i et hus musikkprodusent Terry Melcher tidligere hadde leid. Manson hadde forsøkt å få platekontrakt med Melcher. * Manson skal ha gitt ordre om å drepe alle i huset på mest grusomme vis. * Mens Tate var 8,5 md. gravid med deres første barn, var Polanski på filminnspilling i London da drapene fant sted. * Manson-tilhengerne begikk også flere drap i dagene som fulgte. Kilder: The Oprah Magazine / Britannica

Pitt har blitt 55 år og spiller Cliff Booth som er stuntmann for DiCaprios rollefigur Rick Dalton i Quentin Tarantinos nye film, «Once Upon a Time ... in Hollywood».

I rollen har Pitt flere store arr på kroppen, og han viser seg flere ganger så avkledd at de synes.

– Det var altfor mye maskering, på den måten at det betydde timevis i sminkestolen. Det er sånn jeg ser på det, sier han smilende.

Handlingen er lagt til Hollywood i 1969, der skuespiller Rick Dalton prøver å finne sin plass i en filmbransje i endring. Han er plaget av lav selvtillit og at han heller blir tilbudt skurkerollen enn helterollen. Det hjelper ikke på selvfølelsen når et ungt og oppadstormende par i filmbransjen flytter inn i nabohuset: Sharon Tate og Roman Polanski.

Relaterer til usikkerhet

– Usikkerheten er et aspekt vi alle kan relatere til. Stemmen som får deg til å tvile på deg selv og som du må kjempe mot. Men Rick har gitt etter, godt hjulpet av mange Whisky sour-drinker, sier DiCaprio og ler.

Pitt skryter til journalistene rundt bordet om at DiCaprio i denne filmen leverer «Noen av de beste sammenbruddene jeg har sett på film!»

44-åringen har tidligere sagt det var lett å finne fram til Rick Dalton:

– Jeg identifiserte meg umiddelbart med rollefiguren. Jeg vokste jo opp i filmindustrien. Han er på utkanten av den og alt er i endring, og han sliter med å finne sin plass. Det ga meg også takknemlighet over å være i den posisjonen jeg er. Jeg følte umiddelbart en samhørighet, og vet hvor heldig jeg er, sa DiCaprio.

Filmen markerer også første gangen DiCaprio og Pitt jobber sammen på film. På spørsmål om de var venner før dette, svarer Brad:

– Jeg har stor respekt for Leo. Han sier han har stor respekt for meg.

Begge humrer.

RADARPAR: Brad Pitt og Leonardo DiCaprio som henholdsvis Cliff Booth og Rick Dalton. Foto: ANDREW COOPER / Sony Pictures / SF Studios

Tarantino har tidligere på dagen i samme hotellrom fortalt at han så for seg Leo i rollen som Rick Dalton fordi han mener DiCaprio har et stort komisk talent.

– Quentin tilbød oss disse rollefigurene, og du kan ikke gjøre så mye mer enn å legemliggjøre dem med så mye sannhet som mulig. Noen ganger vil det føre til noen ekstreme omstendigheter, og det er det jeg prøver å oppnå som skuespiller, sier DiCaprio.

– Profetisk av Tarantino

Filmen kommer ut nær 50-årsdagen for drapet på Sharon Tate og hennes venner av Charles Mansons tilhengere, en historie Tarantino gjør sin egen versjon av i filmen. Den kommer også ut i en tid der filmbransjen igjen er i endring.

– Vi har snakket om at Quentin var ganske profetisk, at han tenkte på dette for to-tre år siden. Våre rollefigurer er på sidelinjen av den endringen i filmbransjen, men det var også en overgangstid i USA, sier Pitt og fortsetter:

– Tendensen gikk mot en idealisert idé om håp, fred og fri kjærlighet. Manson-drapene markerte definitivt at landet hadde mistet sin uskyld. De avdekket den mørke siden av menneskets natur, og det er et skummelt sted å være. Folk begynte å låse dører og bygge gjerder. Det var en stor endring i landet, som førte til Vietnam og polariseringen på den tiden.

Han påpeker at det aktuelle teamet i filmbransjen i dag er hvordan den går mot strømmetjenester.

– Det positive er at vi ser en mengde kreative og interessante historier, manusforfattere, regissører og fantastiske skuespillere som har sittet på sidelinjen hele tiden og nå får en mulighet. Men hva betyr det for den store, cinematiske opplevelsen i fellesskap? Det er fremdeles uvisst. Og så er det – vi trenger ikke å gå i detalj på hva stoda er i landet og hvor splittet vi er, men vi trenger å omkalibrere oss!

