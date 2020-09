GJØR SOM TOM CRUISE: Senterpartiet vil at norske filmprodusenter skal gjøre som Tom Cruise og spille inn mer film i Norge. Foto: Odin Jaeger

Sp-Vedum vil kreve at filmstøtte brukes i Norge - møter motbør

Tom Cruise får 50 millioner kroner i norsk støtte for å spille inn deler av den neste «Mission: Impossible»-filmen i Norge. Nå vil Senterpartiet at det skal stilles krav til norske film- og TV-produsenter som får statlig støtte om at de skal spille inn i Norge. Men bransjen er skeptisk.

Nå nettopp

– Da må det mye penger til, sier Åse Kringstad, leder i Virke Produsentforeningen til VG.

For Senterpartiet har denne saken blitt aktualisert av det partiet i en e-post til VG beskriver som «hvor ivrige Norge er på å få Tom Cruise til å filme i Norge og fokus på hva Norge krever tilbake for det han får støtte til via incentivordningen».

– Tom Cruise og hans produksjon er på mange måter bare en markør i dette, sier leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum til VG.

les også Tom cruiser på filmsettet i Norge – hilste på norske fans

– For kultur er industri, underholdning er industri. Kulturpolitikk er både nærings- og distriktspolitikk. Det er viktig at det blir stilt krav om at norsk film- og TV-produksjon som får støtte fra Filmfondet, faktisk lager filmene i Norge - at vi sikrer norske arbeidsplasser. Dette er en økende del innenfor norsk næringsliv, fortsetter Vedum.

FILM OG PIZZA: Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum mener at det er ikke noe annerledes å subsidiere norsk filmproduksjon enn å subisidere pizzaproduksjon i Norge. Foto: Eirik Røsvik

Hvert år bruker den norske stat 625 millioner kroner for å støtte norsk film- og TV-produksjon gjennom Norsk filminstitutt. Kulturminister Abid Raja (V) har tidligere opplyst til VG at gjennom incentivordningen får Tom Cruise dekket 50 millioner av et budsjett på 200 millioner kroner som er tenkt brukt i Norge.

– Jeg ser ingen betenkeligheter med at staten skal gå inn og kompensere ekstra kostnader film/TV-produsenter vil ha ved å gjøre alt i Norge. Dette er ikke noe annerledes enn at vi i dag subsidierer norsk pizza-produksjon, hvor Orkla får kompensert mellomlegget for å lage pizza i Norge i stedet for i Tyskland hvor råvarene er billigere, sier Vedum.

Partiet vet imidlertid ikke hvor mye forslaget vil koste.

– Hvordan de regnestykkene er - må man antakeligvis jobbe mer med, sier stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen som sitter i familie- og kulturkomiteen for Senterpartiet til VG.

Slik det er i dag får produsenter gjerne tilbakebetalt opptil 30 prosent av det de bruker totalt sett på innspilling i utlandet gjennom forskjellige støtte- og intensivordninger der de spiller inn.

INGEN GOD IDE: - Vi vil ha en god ordning som bidrar til at det blir produsert mer norsk film og vil ikke legge oss borti hvordan produsentene får sine budsjetter til å gå opp, sier Høyres Marianne Haukland. Foto: PETER MYDSKE/Stortinget

– Nei, sier Høyres filmpolitiske talsperson, stortingsrepresentant Marianne Haukland til VG.

– For oss er det viktigst at flere får tilbud om godt norsk innhold av høy kvalitet. Vi vil ha en god ordning som bidrar til at det blir produsert mer norsk film og vil ikke legge oss borti hvordan produsentene får sine budsjetter til å gå opp, sier Haukland.

Produsentforeningen, som organiserer de uavhengige produksjonsselskapene innen film, serier, dokumentar, reklame, animasjon, tv-underholdning og spill, vil gjerne ha mer penger fra den norske stat.

– Det må i så fall en solid påplussing til på filmfondet for at dette skal bli mulig. Innenfor dagens rammer er det ikke gjennomførbart. Skal det være et krav at man må spille inn i Norge for å få støtte, må tilskuddsandelen være høy, sier Åse Kringstad i Produsentforeningen.

SKEPTISK: Åse Kringstad, leder i Virke Produsentforeningen mener det må en solid påplussing til på filmfondet for at det skal bli mulig å gjennomføre Senterpartiets forslag. Foto: Virke

Hun legger til at det uansett vil måtte være en frivillig ordning siden det kan være både kunstneriske og praktiske årsaker til å legge innspillinger helt eller delvis til utlandet.

les også Her er Hollywood-stjernen Channing Tatum i Rogaland

– Norske produsenter henter betydelig finansiering og inntekter fra utlandet, som kommer det norske publikum til gode, med flere filmer av høy kvalitet. Et slikt tiltak bør ikke begrense produsentenes incentiv til å økt internasjonalt samarbeid og samproduksjon, sier Kringstad.

TSJEKKIA: «Atlantic Crossing» med Sofia Helin som kronprinsesse Märtha og Tobias Santelmann som kronprins Olav er delvis spilt inn i Tsjekkia. Denne serien regner NRK selv som høstens høydepunkt på TV. Foto: Julie Vrabelova /Cinenord/NRK

les også Ben Stiller skal regissere Nesbø-film

USIKKERT KOSTNADSBILDE: Senterpartiet har foreløpig ikke oversikt over hva forslaget vil koste. - Vi er beredt på å kompensere økonomisk det bransjen mener de sparer ved å filme i utlandet når vi stiller strengere krav til å filme større deler i Norge om man får støtte fra staten. Men hvordan de regnestykkene er - må man antakeligvis jobbe mer med, sier stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen (sp). Foto: PETER MYDSKE/Stortinget

Film- og TV-produsent Gudny Hummelvoll er enig med Åse Kringstad i at dersom det blir et krav om at de som får produksjonsstøtte må spille inn hele produksjonen i Norge, må det mye penger til fra Kulturdepartementet.

– Jeg tror de fleste helst vil spille inn i Norge, men det er vanskelig å finne nok nasjonal finansiering, slik at man må hente inn internasjonal finansiering gjennom co-produksjoner eller skatteincentiver. Da kreves det at noe av innspillingen blir lagt ut. Andre ganger vil også selve filmhistorien kreve at noe av innspillingen gjøres et annet sted enn i Norge, sier film- og TV-produsent Gudny Hummelvoll til VG.

VANSKELIG: -Det er vanskelig å finne nok nasjonal finansiering, slik at man må hente inn internasjonal finansiering gjennom co-produksjoner eller tax incentiver og da kreves det at noe av innspillingen blir lagt ut, sier Film- og TV-produsent Gudny Hummelvoll Foto: Hummelfilm

I juni ble hun valgt til president i European Producers Club, en organisasjon som representerer de 130 mest profilerte uavhengige filmprodusentene i Europa. Hummelvoll mener det er viktig å ha muligheten til å filme både i Norge og i utlandet.

– Det er også med på å fremme internasjonalt samarbeid og co-produksjoner som hjelper norske filmskapere og norsk kultur få mer oppmerksomhet ute i verden, sier Hummelvoll.

– Co-produksjoner er vi i Senterpartiet selvfølgelig positive til. Og om slike produksjoner søker på offentlig støtte i Norge, så må jo tilslaget på søknadssum ses i forhold til de kravene om andel filmet i Norge som vi ønsker å innføre, samt hvilken historie som skal fortelles og hvorvidt den er norsk, sier Sem-Jacobsen.

Publisert: 09.09.20 kl. 21:11