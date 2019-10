JENTER PÅ JOBB: Constance Wu og Jennifer Lopez i «Hustlers». Foto: Alison Cohen Rosa / SF Studios

Filmanmeldelse «Hustlers»: Svindlere med strippestang

Du fikk ikke nok av kjipe finansfolk, kokain og halvnakne kvinner med «Exit», sier du? Her er mer.

DRAMA

«Hustlers»

USA. 12 år. Regi: Lorene Scafaria.

Med: Constance Wu, Jennifer Lopez, Lili Reinhardt, Julia Stiles.

Dorothy/Destiny (Wu) er alenemor og stripper. Hun er relativt høyt på næringskjeden, får man vel si. Hun jobber i nærheten av Wall Street, og året er «glade» 2007.

Men hun kan alltids lære mer, og én dag kommer en mentor valsende inn døren: Ramona (Lopez), éndollarseddelens dronning, en ultraglamorøs ringrev som tar Destiny under pelskåpen sin. De to innleder et tett vennskap, som i mye og mangt minner om et mor/datter-forhold (mor/datter-forhold av varierende stabilitet er et stort tema i «Hustlers»).

UNDER PELSKÅPEN: Constance Wu og Jennifer Lopez i «Hustlers». Foto: Barbara Nitke / SF Studios

Destiny og Ramona får et par fete år, i en verden der alt er en transaksjon. Si hva du vil om strippere og de de gjør; de smarteste av dem blir menneskekjennere – mennkjennere – av rang.

Så, i 2008, kommer finanskrisen. Forretningene flater ut, og de russiske jentene entrer markedet. Ramona og Destiny trenger noe ekstra for å opprettholde pengeflyten. De bestemmer seg for å svindle finansfolkene for alt de er verdt. Våpnene er ketamin og MDMA.

Det går strålende. Helt til det selvsagt ikke går strålende lenger.

«Hustlers» er basert på en artikkel i New York Magazine (journalisten spilles av Julia Stiles), og er én av ganske mange filmer som tar for seg hvordan vanlige mennesker ble berørt av finanskrisen i 2008. Den er produsert av Adam McKay og Will Ferrell, som sto bak den strålende «The Big Short» i 2015, og kan på de fleste måter sees som en «søsterfilm» av denne.

STANG PÅ STANG: Constance Wu og Jennifer Lopez i «Hustlers». Foto: SF Studios

Som sådan er den mer anekdotisk og mindre pedagogisk, en liten historie om et stort og komplekst fenomen. Men den deler «The Big Short»s sprudlende fortellerglede og kinetiske filmspråk. Den føles ikke like viktig, men er langt på vei like underholdende.

Jennifer Lopez har allerede høstet atskillige klikksaker i forbindelse med innsatsen i «Hustlers». Disse har primært dreid som om den ekstremt godt bevarte kroppen hennes, og må sies å være fortjente nok. Hun fortjener sannelig et par for skuespillet også. Hun er skikkelig god her, tøff som en negl og sammensatt av like deler instinktiv omsorg og instinktiv kynisme.

PÅ «CHAMPAGNEROMMET»: Lili Reinhart, Jennifer Lopez, Keke Palmer og Constance Wu (fra venstre) i «Hustlers». Foto: Barbara Nitke / SF Studios

Filmens hjerte, Wu, klarer også å belive den relativt klisjébefengte rollen som den sultne stripperen med et hjerte av gull.

«Hustlers» har mye til felles med «Magic Mike»-filmene, og også med den tabloidvennlige svindelhistorien «Molly’s Game» (2017): Den er en fargerik, godt fortalt historie om et samfunn der «noen kaster sedlene, og vi andre danser» (for å rappe en virkelighetsbeskrivelse fra Ramona).

Den er relativt overfladisk, det må jeg si, og sekvensene med luksusshopping – der jentene betaler for biler og vesker med fete bunker med kontanter – blir i fleste laget.

Men underholdende, ja? Veldig.

