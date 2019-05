HOLLYWOOD-REGISSØR: André Øvredal, her avbildet i Oslo for en tid siden. Foto: TOR HØVIK

Norske André Øvredal skal regissere Stephen Kings «The Long Walk»

Utenlandske nettsteder melder at «Trolljegeren»-regissør André Øvredal (46) har fått nytt Hollywood-oppdrag.

Nordmannen har fått i oppdrag fra filmselskapet New Line å lage film av skrekk-klassikeren «The Long Walk». Nyheten omtales av blant andre Deadline og BirthMoviesDeath.

Altså blir det mer thriller-arbeid på Oslo-mannen, som etter at han regisserte «Trolljegeren» i 2010, har regissert den amerikanske skrekkfilmen «The Autopsy of Jane Doe» (2016) samt «Scary Stories to Tell in the Dark» og «Mortal», som begge har verdenspremiere senere i år.

– En ære

Øvredal, som for tiden befinner seg i Los Angeles, sier over telefon til VG at han er kjempespent på den forestående jobben.

– Det er jo en ære å få lage en Stephen King-film. Jeg har vært superfan av ham siden tenårene.

Stephen King (71) på sin side serverte skryt til Øvredal på Twitter etter å ha sett «The Autopsy of Jane Doe» for to år siden.

– Er det sånn at du er håndplukket av mesterforfatteren selv for dette regioppdraget?

– Nei, det er jeg absolutt ikke. Men han vet at jeg skal regissere, og jeg har forstått det sånn at han ga godkjent-signal.

Ikke valgt skuespillere

Hvilke skuespillere som dukker opp, er altfor tidlig å si. Det er heller ikke klar når innspillingen skal starte.

– Jeg sitter i bilen nå og er på vei til et møte for å diskutere akkurat det, opplyser 46-åringen.

Øvredal har også tid til jobb i moderlandet. Han er også aktuell med det norske filmprosjektet «Bright Skies» for Nordisk Film.

– Er det også en skrekkfilm?

– Tja, det er vel mer et eventydrama. Den handler om UFO-hendelsene i Hessdalen, forteller han.

Øvredal er dedikert til grøss og thrillere, gjerne kombinert med eventyr.

– Jeg prøver bare å gjøre ting jeg liker, og da er det ofte denne sjangeren.

– Så det blir ingen romantisk komedie med det første?

– Hehe, det finnes mange fine romantiske komedier, ler Øvredal, som altså har til gode å føye det til merittlisten.

Dette er handlingen

Den amerikanske thrillerkongen Stephen King skrev romanen «The Long Walk» så langt tilbake som i 1979, under pseudonymet Richard Bachman.

Handlingen utspiller seg i fremtiden og dreier seg om en årlig konkurranse, der 100 tenåringsgutter konkurrerer i en gå-konkurranse. Reglene går ut på at guttene må holde et tempo på over seks kilometer i timen. Bryter de dette, får de kun tre advarslet før de blir skutt.

James Vanderbilt har skrevet filmmanuset basert på boken. «The Long Walk» er én av tre filmprosjekter basert på Kings romaner. de andre er «Salem’s Lot» og «It».

