Tom Cruise viser frem mer av nye «Top Gun»

Hollywood-stjernen Tom Cruise (57) har en aldri så liten julegave til fansen.

«Top Gun: Maverick» kommer ikke på kino før sommeren 2020, men Cruise er i full gang med å lokke publikummere.

«See you in the sky», skriver stjernen på Twitter under et to minutter og 20 sekunder langt klipp fra den kommende filmen. Se den nye traileren på VGTV øverst i artikkelen.

Responsen har ikke uteblitt.

«Perfekt», «OMG», «Vi elsker deg» og «Klarer nesten ikke å vente» er blant reaksjonene under videoposten, som allerede er sett av millioner.

CNN skriver: «Den nyeste «Top Gun: Maverick»-traileren er ute, og den er ALT».

Filmtraileren viser Cruise tilbake i cockpiten som jagerflypiloten Maverick – samt glimt fra en rekke dramatiske scener.

I et klipp hører man en stemme introdusere Maverick til pilotstudentene som «en av de beste instruktørene som skolen noensinne har produsert»:

– Hans prestasjoner er legendariske. Det han kommer til å lære dere, kan med stor sannsynlighet bety forskjell mellom liv og død.

Utsatt ett år

«Top Gun» ble en superhit da den kom ut i 1986 og Tom Cruise befestet sin posisjon som superstjerne. Innspillingen av oppfølgerfilmen har funnet sted på en militær flybase i San Diego, og handlingen dreier seg også denne gangen rundt livet på en militær flyskole.

KLASSIKER: Tom Cruise i rollen som flygeren Maverick i 1986. Foto: PARAMOUNT PICTURES

Kelly McGillis (63) dampet opp lerretet med Tom Cruise (57) i 1986, men er ikke blitt spurt om å være med i oppfølgeren. Denne gangen er det Jennifer Connelly (48) som spiller Mavericks flamme.

«Top Gun»-stjerne: Vanskelig å stå fram som lesbisk

Val Kilmer (59) gjør comeback, mens nye ansikter i «Top Gun»-universet er Miles Teller (32), Monica Barbaro (29) og Glen Powell (30).

Egentlig skulle «Top Gun 2» hatt premiere i sommer, men i fjor kunngjorde Paramount Pictures at den er utsatt til 26. juni 2020. Joseph Kosinski (45) har regissert filmen.

Aller første smakebit fra den kommende filmen ble sluppet i juli:

Publisert: 17.12.19 kl. 12:24

