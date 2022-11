FILMVETERAN: Will Smith, her på en premiere i Los Angeles i 2019.

Will Smith snart på kino: − Forstår hvis folk ikke er klare

Will Smith (54) dukker snart opp i sin første film etter Oscar-skandalen.

Nøyaktig åtte måneder har gått siden Hollywood-stjernen skapte rabalder under Oscar-gallaen i Los Angeles. Will Smith slo til prisutdeler Chris Rock (57) på direkten.

Senere på kvelden vant Smith pris, og i takketalen beklaget han gråtende opptrinnet.

Episoden fikk likevel etterspill. Smith er bannlyst fra Oscar i ti år, og han måtte trekke seg fra Oscar-akademiet.

Frykter «straff»

Men nå er han altså klar for kinolerretet igjen, i storfilmen «Emancipation», hans første siden skandalen. Det står mye på spill for den før så respekterte skuespilleren.

I et intervju med FOX 5 DC-reporter Kevin McCarthy forklarer Smith at han håper det som skjedde under Oscar-gallaen, ikke vil kaste for mye skygge over den nye filmen. Men han er ydmyk.

– Jeg forstår fullt og helt hvis folk ikke er klare. Det har jeg absolutt respekt for, sier Smith i intervjuet, som er lagt ut på Twitter.

(Artikkelen fortsetter under videoen)

Filmstjernen sier han vil «gi rom» til de det eventuelt gjelder.

– Min største bekymring er teamet mitt, sier Smith og nevner blant andre regissør Antoine Fuqua (56), som også er med i TV-intervjuet.

– Han har gjort det jeg mener er hans aller beste arbeid gjennom karrieren.

Smith ramser også opp mange av de andre skuespillerne.

– Mitt sterkeste håp er at mine handlinger ikke fører til at teamet mitt blir straffet, sier han om resten av filmstaben.

Slavethriller

I «Emancipation», som beskrives som både historisk drama og thriller, spiller Will rollen som slaven Peter. Etter å ha blitt pisket nesten til døde, rømmer Peter fra en plantasje i Louisiana.

Handlingen baserer seg på en sann historie.

– Det jeg håper på nå, er at materialet og kraften i filmen, samt aktualiteten i historien, alt det gode som kan gjøres, i det minste vil åpne folks hjerter litt. Og at de kan se, anerkjenne og støtte alle de utrolige kunstnerne i og rundt denne filmen, sier Smith.

«Emancipation» får premiere i USA 6. desember. Noen norsk premieredato er ikke satt.

Tilbakeblikk på den famøse Oscar-opptredenen i mars – se VGTV: