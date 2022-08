CANNES: Skuespiller Charlbi Dean og regissør Ruben Östlund på feilmfestival i mai.

Filmregissør om Charlbi Deans brå død: − Sjokk og tragedie

Svenske Ruben Östlund (48) er i dyp sorg over sin unge stjernes bortgang.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Charlbi Dean, kjent fra årets Gullpalme-belønnede «Triangle of Sadness», døde brått av plutselig sykdom 29. august. Hun ble 32 år.

Blant dem som mottok nyheten med stor sorg, er Ruben Östlund, som regisserte den sørafrikanske skuespilleren i nevnte film.

«Charlbis brå død er et sjokk og en tragedie», skriver Östlund på Instagram onsdag ettermiddag.

«Det var en ære å få kjenne deg og jobbe med henne. Charlbi hadde en omsorg og sensitivitet som løftet kollegene og hele filmstaben», skriver regissøren.

«Tanken på at hun ikke er med oss i fremtiden, gjør meg svært trist. I denne vanskelige tiden går tankene mine til hennes kjære, familien og forloveden, Luke», skriver 48-åringen.

Östlund og Charlbi poserte smilende og fornøyde på rød løper under filmfestivalen Cannes for under fire måneder siden – der filmen altså håvet inn den aller gjveste prisen.

GLADE: Ruben Östlund og Charlbi Dean på filmfestival i mai.

I «Triangle of Sadness» spilte Charlbi blant annet mot Woody Harrelson (61). Den avdøde skuespilleren er i tillegg kjent fra rollen som Syonide i TV-serien «Black Lightning».

Det er ikke kjent hva slags sykdom som førte til 32-åringens bortgang. Hun døde på sykehus.

Östlund deler bilde av en smilende Charlbi sammen med minneordene:

Dean var i tillegg modell. Hun delte bilder på Instagram så sent som tre dager før hun døde.