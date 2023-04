Filmanmeldelse «Sisu»: Gnistrende gørr!

Finsk énmanns-krigsmaskin sparker «norsk» nazist-rumpe. Det vil bli blod.

ACTION / SPLATTERKOMEDIE

«Sisu»

Finland. 15 år. Regi: Jalmar Helander

Med: Jorma Tommila, Aksel Hennie, Mimosa Willamo, Jack Doolan

En eldre herre (Jorma Tommila; sent i 50-årene, kanskje, noen og seksti; han ser så cool og knallhard ut at det er vanskelig å vite) graver etter gull i et fjellandskap i Lappland. Det er 1944, krigens siste dager.

Han finner en feit åre. Holder på å dåne av lykke, men det skal ikke vare. Det er nazister på vei til Norge i horisonten. Nærmere bestemt en iskald, dødøyd Aksel Hennie, som Oberstumführer Bruno Helldorf, på skrevs over en diger tanks. De lar finnen passere, trygge på at han kommer til å bli drept av et annet kompani om en fem minutters tid.

SINT SOM EN FINNE: Jorma Tommila i «Sisu».

Men så skjer ikke. Den eldre mannen (en «mannen uten navn»-type, rent bortsett fra at han har et: Aatami Korpi) treffer ganske riktig på en ny gjeng nazi-avskum. Men da de får ferten av gullet hans, gnistrer den gråsprengtes øyne stygt. Vips, så har Korpi plassert en diger kniv vannrett gjennom skallen på den ene av dem. Inn i venstre tinning, ut på den høyre. Så går han i gang med å ekspedere de andre.

Korpi har ikke bare ett navn, men flere. Russerne kaller ham Kutsjei – «den udødelige». En overdrivelse, muligens, men det er noe overnaturlig over Korpis uvilje til å dø – og tilsvarende besluttsomhet når det kommer til å henrette andre. 300 russere under vinterkrigen, ifølge legenden.

GIR SEG IKKE PÅ TØRRE MØKKA: Jorma Tommila i «Sisu».

Bruno Helldorf skjønner at noe ikke er gått etter planen, og etter hvert også at Korpi bærer på dyrebar last. Vår finske helt er nå en jaget mann. Men denne énmanns-motstandshæren av et menneske er, som Steven Seagal, uhyre «hard to kill».

Korpi går på en mine, men overlever. Han blir beskutt, unnslipper med livet i behold, og behandler sårene med grus og sand, syr dem med ståltråd, senere med bensin og fyrstikker. Han setter fyr på seg selv for å komme unna nazistenes schæfere, lar seg dra på ryggen under en lastebil, kutter halsen på en nazi under vann og suger til seg den døde kroppens oksygenrester.

Vi snakker tidenes hardhaus her. Som alene uskadeliggjør et drøyt snes tyskere, på ekstremt oppfinnsomt og ressurssterkt vis (dude er rene MacGyveren). Litt senere i filmen skal han få uvurderlig hjelp av seks kvinnelige krigsfanger. Men stort sett opptrer han i ensom majestet, slik hardhauser ofte gjør. Han ytrer knapt ett ord.

«SET YOURSELF ON FIRE AND FOLLOW THE SMOKE»: Jorma Tommila i «Sisu».

For en glitrende gøyal, vellaget og spennende sjangerfilm «Sisu» er blitt. En «Den gode, den onde og den grusomme» (Sergio Leone, 1966) satt til krigens Finland, komplett med western-ish kapittel-tiler og et lydspor som er litt Ennio Morricone og litt Popol Vuh. Med nok humor til at selv de sarteste blant oss takler brutaliteten. Jeg mener, hvem har noe imot å se nazier få stryk?

«Sisu» er et finsk ord som betyr noe à la stoisk, trassig. Egnet for en mann, og et folk, som er viden kjent for å ikke gi seg på tørre møkka. Realismen er lav: Det er en moderne såkalt grindhouse-film, dette, en splatterkomedie der de absurde overdrivelsene er selve poenget. (Tyskerne snakker for enkelhetens skyld engelsk.)

Quentin Tarantino kommer til å elske den. Selv er han neppe i stand til å lage noe så økonomisk og konsist som «Sisu» lenger.

