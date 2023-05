RØRT: Harrison Ford, her etter å ha blitt ropt opp som vinner av Æres-Gullpalmen torsdag.

Harrison Ford på randen av tårer

«Indiana Jones»-klare Harrison Ford (80) fikk stående applaus under Filmfestivalen i Cannes torsdag.

Hollywood-veteranen ble rørt og synlig på gråten da han tok imot Æres-Gullpalmen foran fullsatt sal.

Like før visningen av «Indiana Jones and the Dial of Destiny», den femte og siste filmen i rekken om den eventyrlystne arkeologen, ble det nemlig gjort skikkelig stas på 80-åringen.

Livet i revy

The Independent skriver at Ford fikk rungende applaus, og at alle i salen reiste seg.

På scenen rullet bilder av Fords mange filmprestasjoner over en storskjerm.

– De sier at like før man dør, så passerer hele livet i revy. Jeg så nettopp livet mitt i revy, sa Ford på podiet, før han presiserte:

– En stor del av livet mitt, men ikke hele livet.

KONA: Calista Flockhart og Harrison Ford på rød løer i Cannes torsdag.

Ford kom til festen sammen med kona Calista Flockhart (58).

Også Flockhart er skuespiller, og TV-seerne kjenner henne best fra serien «Ally McBeal» (1997–2002). Ford og Flockhart giftet seg i 2010, men har vært et par i over 20 år.

80-åringen takket kona for å ha lagt til rette for at han har kunnet leve drømmen.

– Og å få muligheten til å jobbe med kunstnere som James (Mangold (59), regissør, red.anm.), Phoebe (Waller-Bridge (37), red.anm.) – og til og med Mads, sa Ford og siktet til danske Mads Mikkelsen (57).

STJERNELAG: F.v.: Phoebe Waller-Bridge, Harrison Ford, Ethann Isidore og Mads Mikkelsen i Cannes.

– Jeg er veldig rørt. Men jeg har en film jeg vil dere skal se. Den er rett bak meg, sa han og pekte på lerretet.

– Igjen, tusen takk! Nå skal jeg ikke forstyrre mer, fleipet han før han satte seg igjen.

Se glimt fra den nye «Indiana Jones»-filmen her:

De første anmeldelsene av filmen har allerede kommet, og mottagelsen er blandet.

«Morsom og frydefull», skriver Hollywood Reporter.

«Spekket med action og nostalgi», lyder det fra Deadlines anmelder.

Variety er lunken og mener filmen er «mer nostalgisk enn god».

«Ford gir alt, men filmen gnistrer smertefullt lite», skriver The Telegraph.

HEDER: Harrison Ford mottar Palme d'Or (Æres-Gullpalme) fra Iris Knobloch, president for Cannes-festivalen.

Den første filmen om «Indiana Jones» så dagens lys i 1981, og den fjerde filmen hadde premiere i 2008. Hovedrolleinnehaver Ford er altså 15 år eldre enn da han sist figurerte i rollen som arkeologen.

De foregående filmene har til sammen spilt inn nærmere to milliarder kroner på verdensbasis.

Steven Spielberg (76) regisserte de fire første, og har også denne gangen en solid finger med i spillet – som ansvarlig produsent sammen med George Lucas (79).

«Indiana Jones and the Dial of Destiny» får norgespremiere 28. juni.