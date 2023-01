FIKK TYN: Ryan Kiera Armstrong ble nominert til Razzie for sin innsats i skrekkfilmen «Firestarter».

Razzies hever aldersgrensen for prisnominasjon og legger seg flate

I kjølvannet av skarp kritikk for å ha nominert en 12-åring til årets verste skuespiller, har The Golden Raspberry Awards bestemt seg for å heve aldersgrensen til 18.

Den satiriske prisutdelingen, som startet i 1981 og populært kalles Razzies, har de siste dagene fått huden full etter å ha valgt seg ut 12 år gamle Ryan Kiera Armstrong blant de fem nominerte i kategorien «verste kvinnelige skuespiller».

Natt til onsdag norsk tid kunngjorde Razzies på Twitter at nominasjonen av Armstrong var trukket tilbake.

Nå har de fulgt opp dette med en lengre uttalelse, gjengitt i en rekke amerikanske og britiske medier, blant dem CNN.

– Noen ganger gjør du ting uten å tenke deg om, så blir du gjort oppmerksom på det i offentligheten. Så forstår du det. Det er grunnen til at Razzies ble opprettet i utgangspunktet, heter det fra John Wilson, en av prisutdelingens gründere.

– Beklager enhver belastning

Wilson, som i et intervju med BuzzFeed først omtalte kritikken som noe overdrevet, karakteriserer den nå som berettiget.

Han medgir at de har vært ufølsomme i denne saken.

– Vi mener også at vi skylder frøken Armstrong en offentlig unnskyldning, og ønsker å si at vi beklager enhver belastning hun har opplevd som et resultat av våre valg.

TAR GREP: John Wilson, som var med på å starte The Golden Raspberry Awards i 1981. Her i 2012.

Videre gjør Wilson det klart at Razzies fra nå av kun kommer til å nominere skuespillere og andre filmskapere som er over 18, som følge av debatten.

Dette etter at en rekke tidligere barneskuespillere har rast mot nominasjonen av Armstrong.

– Vi har aldri hatt intensjon om å gravlegge noens karriere, sier Wilson, og viser til at Razzies allerede har en «friskmeldingspris» på repertoaret.

– Vi gjør alle feil, oss særdeles inkludert, medgir Wilson, og runder av med å slå fast at Razzies skal «eie sin tabbe» slik de selv oppfordrer filmskapere til å gjøre.

Verken Ryan Kiera Armstrong selv eller hennes apparat har så langt kommentert saken.

12-åringen er for tiden aktuell med sin åttende spillefilm, «The Old Way», en western med Nicolas Cage i hovedrollen.