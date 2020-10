STJERNEPAR: Colin Jost og Scarlett Johansson på Screen Actors Guild Awards i Los Angeles på nyåret. Foto: Jordan Strauss / Invision

Scarlett Johansson har giftet seg

Hollywood-stjernen Scarlett Johansson (35) og Colin Kelly Jost (39) ga hverandre sitt ja i helgen.

Det bekrefter organisasjonen Meals on Wheels America på Instagram.

People omtaler også den intime feiringen, der kun et lite knippe gjester skal ha vært med.

«Vi er henrykt over å kunne bringe nyheten om at Scarlett Johansson og Colin Jost i tråd med Covid-19-restriksjonene giftet seg i en privat seremoni med kun familie og andre kjære til stede», lyder det fra organisasjonen, som forklarer at de nygifte på denne måten ønsker å rette oppmerksomheten mot Meals on Wheels America.

Organisasjonen forsyner vanskeligstilte familier med mat.

«Vær så snill å donere penger som en gratulasjon til de nygifte», lokker Meals on Wheels America.

Brudeparet har ennå ikke kommentert begivenheten ofentlig.

Ekteskapet er det tredje for Johansson, som tidligere har vært gift med filmstjernen Ryan Reynolds og jurnalisten Romain Dauriac. Hun har en datter med sistnevnte. Jost har aldri før vært gift.

Scarlett Johansson, kjent fra filmer som «Pike med perleøredobb», «Lucy», «Iron Man» og «Lost In Translation», ble sammen med «Saturday Night Live»-komikeren for tre år siden.

Paret forlovet seg i fjor vår.

Scarlett Johansson har besøkt Norge flere ganger, både som Nobel-vertinne og på filminnspilling.

