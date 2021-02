KJENDISKVINNER: Rebel Wilson (t.v.) på fjorårets Oscar-feiring og hertuginne Meghan i Royal Albert Hall i fjor. Foto: Pa Photos

Rebel Wilson tok en Meghan

Nysingle Rebel Wilson (40) valgte å kopiere kjolevalget til hertuginne Meghan (39).

Den australske filmstjernen har lagt om livsstilen og gått ned mange kilo. Hele det siste året har Wilson innviet Instagram-følgerne i prosessen.

Og hun blir freidigere i klesveien. Under en NFL-galla i helgen valgte Wilson å iføre seg den røde Safiya-kjolen som moteforbildet hertuginne Meghan bar og fikk hyllest for i the Royal Albert Hall i mars i fjor.

Wilson, tidligere kjent for signaturrollen i «Fat Amy», postet bilde av seg selv i den samme kjolen, med meldingen: «Elsker meg selv SYKT mye i denne kjolen!»:

Nærmere 2000 har postet skrytekommentarer under bildet, og over 250.000 har trykket «liker» på det de ser.

«Hallo, vakre kvinne», skriver «Pitch Perfect»-skuespiller Alexis Knapp (31) under bildet, mens Hollywood-stjernen Sharon Stone (62) svarer på Wilsons bildetekst: «Og det er helt på sin plass».

– Hever motestilen

Den australskfødte skuespilleren får også ros i flere store medier.

«Rebel Wilson hever motestilen sin til kongelig nivå», skriver «Entertainment Tonight».

PRINSEPAR: Hertuginne Meghan og prins Harry på galla i London i fjor vår. Foto: POOL /Reuters

Wilson har forklart i tidligere intervjuer at hun ble plukket opp av sitt amerikanske management fordi hun hadde et særegent utseende. Og med rollen som «Fat Amy», der rollefiguren spøker om nettopp egen kroppsvekt, ble størrelsen en merkevare.

Agenter skal opp gjennom årene ha frarådet skuespilleren å gå ned i vekt, på grunn av det.

– Jeg hadde også en jobb der jeg ble betalt mye penger for å være større. Til tider kan det skape rot i hodet, uttalte hun til britiske medier i fjor vår.

Når det gjelder privatlivet ble det nylig kjent at Wilson ikke lenger er kjæreste med den forretningsmannen Jacob Busch (29).

«Singel jente klar for Super Bowl», meldte Wilson selv på Instagram under dette bildet i forrige uke: