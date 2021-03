MOTPARTER: eksparet Amber Heard og Johnny Depp. Foto: AFP og EPA

Johnny Depp vil anke etter «konebanker»-stempel

Johnny Depp (57) nekter å slå seg til ro med dommen som falt i London i fjor.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Johnny Depp ble i november pålagt å betale over syv millioner kroner til den britiske avisen som i 2018 stemplet ham som «konebanker» etter den betente skilsmissen fra Amber Heard (34).

Da Hollywood-veteranen tapte saken mot Dan Wootton, sjefredaktør i britiske The Sun, samt moderbedriften News Group Newspaper, varslet han anke. Anken ble imidlertid avvist, fordi dommeren mente at det ikke foreligger nok grunnlag for å prøve saken på nytt.

Høring sendes åpent

I stedet måtte Depp altså bla opp.

Filmstjernen nekter imidlertid å gi seg. Reuters melder at Depp torsdag leverer ny søknad om å få anke. Høringen er forventet å vare i to timer. Høringen i ankedomstolen strømmes direkte på YouTube. Johnny Depp er ikke selv til stede.

Depp gikk til sivilt søksmål fordi han føler seg ærekrenket og svertet.

Depp har også en egen rettsstrid på gang i hjemlandet USA, nemlig mot ekskona. Den starter 3. mai.

Amber Heard: Hevder Depp truet med å drepe henne

Depp har uttalt i retten at ekskona har gått kynisk inn for å ødelegge ham og hans karriere. I retten beskrev han seg selv som «et lett bytte». Han hevder han aldri i sitt liv har slått en kvinne.

For ett år siden presenterte flere nettsteder opptak av heftige diskusjoner mellom Depp og Heard, der hun nekter for å ha vært «voldelig og brukt knyttneve», men innrømmer å ha slått.

Etter at Depp mistet jobben i «Fantastic Beasts», har en rekke av hans fans, som tror på hans versjon av ekteskapsbråket, gått til aksjon for å kreve at også hun mister jobben i sin store filmoppfølger, nemlig «Aquaman 2». De er ikke blitt hørt.