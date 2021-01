EKSTREM INNSATS: Vanessa Kirby i «Pieces Of A Woman». Foto: Benjamin Loeb / Netflix

Filmanmeldelse «Pieces Of A Woman»: Hard, men halvtygd kost

Begynner vondt, men uhyre godt. Så mister «Pieces Of A Woman» nerve.

Publisert: Nå nettopp

DRAMA

«Pieces Of A Woman»

Premiere på Netlix 7. januar

USA. Regi: Kornél Mundruczó

Med: Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Ellen Burstyn, Iliza Schlesinger, Benny Safdie, Sarah Snook, Molly Parker

Jeg «spoiler» ingenting ved å si at det dramatiske toppunktet i «Pieces Of A Woman» finner sted i løpet av de første 30 minuttene, før filmtittelen åpenbarer seg på skjermen.

Rundt 25 av disse består av en lang og – såvidt jeg kunne registrere – kontinuerlig, altså uklippet, fødselsscene. De tre vi treffer er den fødende Martha (Kirby), partneren hennes Sean (LaBeouf) og jordmoren Eva (Parker).

Han er en litt røff blåsnipparbeider, nykter i seks år. Hun kommer fra en «finere» familie. Begge har ønsket å føde datteren sin hjemme, og nå skal det skje. Minuttene forut for forløsningen er fulle av smerte for Martha, men også en masse varme mellom henne og Sean.

HJEMMEFØDSEL: Molly Parker (til venstre) og Vanessa Kirby i «Pieces Of A Woman».

Så kommer omsider barnet. Puster i noen sekunder, blir blå og dør.

«Pieces Of A Woman» slipper ikke taket i løpet av den påfølgende halvtimen heller. Filmen skildrer nøkternt hvordan intimiteten simpelthen fordamper opp og ut av Martha og Seans forhold, og hvor tett påminnelsene om det som er skjedd kommer. Alle barna Martha ser på gaten, alle butikkene som selger barnetøy, alle kollegene på jobben som ikke vet hva de skal si.

Den er heller ikke redd for å se nærmere på de rent praktiske konsekvensene av det som er skjedd. Papirene som må signeres, akkurat som når man kjøper en bil. Martha ønsker å donere barnets kropp til medisinsk forskning. Sean og Marthas mor, Elizabeth (Burstyn), vil at hun skal gravlegges på mest mulig tradisjonelt vis. De to ønsker også å saksøke jordmoren Eva, og med det gjøre en het politisk potet – hjemmefødsler – enda varmere.

HET POLITISK POTET: Molly Parker i «Pieces Of A Woman».

Det er leit å måtte meddele at «Pieces Of A Woman», i sin time nummer to, går fra å være en rå, intens filmopplevelse, til å bli et langt mer tradisjonelt – ja, nesten såpeopera/«gråtefilm»-aktig – melodrama.

Det som skjer med Sean, føles både som en klisjé og ikke helt troverdig. Symbolikken (Martha gror eplefrø i kjøleskapet) blir tunglabbet. Manusets røtter på teaterscenen, blir mer åpenbare.

«Pieces Of A Woman» er gjennomgående velspilt, men eies av én person: Vanessa Kirby (som vant prisen for beste kvinnelige skuespiller ved festivalen i Venezia i september). Kirby er foreløpig mest kjent som prinsesse Margaret i «The Crown» og for å ha vært «actionbabe» i artig vrøvl som «Mission: Impossible – Fallout» (2018) og «Fast & Furious: Hobbs & Shaw» (2019). Men hun har bakgrunn fra teateret og en forhåpentlig glitrende fremtid i mer seriøst materiale foran seg.

SLEIP OG SEVERDIG: Sarah Snook i «Pieces Of A Woman».

Den tidligere Spielberg-protesjeen LaBeouf – han er i trøbbel om dagen, og Netflix har fjernet alle pressebildene av ham – er også dugelig. Men han kan, á la Al Pacino, «bli litt mye». Han blir det her, synes jeg. Parker er utmerket som jordmoren. Og Snook er som alltid severdig som sleip advokat.

Det er synd at «Pieces Of A Woman» ikke står løpet helt ut. At den aldri blir like filleristende sterk som en – tja, «Manchester By The Sea», for eksempel.

Jeg vil likevel anbefale den. Og jeg vil tro at mennesker som har befunnet seg i lignende situasjoner vil finne trøst i den.